28 октября 2019 г. Дэвид Эйкс | The Daily Beast Сувалкский коридор - ахиллесова пята НАТО и место, где Россия может начать войну "Они проехали, громыхая, по Воронежу на западе России среди бела дня, 3 октября. Зеленые военные машины на платформах-вагонах, очевидно, направляясь на запад, к границам России с Украиной и Белоруссией, - пишет The Daily Beast. - На следующий день пользователи соцсетей заметили бронетехнику российского производства, несущуюся по шоссе в Белоруссии. "Местный лес напичкан бронетехникой", - сообщил сайт "Хартия'97", белорусский новостной сайт. Россия, как и все крупные военные державы, часто перемещает свои вооруженные силы по своей собственной территории и развертывает их в союзных странах для учений. Белорусские и российские армии еще в сентябре провели крупные военные учения с участием 12 тыс. военнослужащих и 950 транспортных средств". "Что примечательно - и для многих тревожно - в отношении увиденного в октябре, это то, где все это произошло: около Сувалкского коридора, где две страны НАТО, Польша и Литва, имеют примерно 40-мильную границу, проходящую через густую лесную территорию, которая отделяет близкого российского союзника Белоруссию от российского анклава на Балтийском море, Калининграда". "(...) Если новая холодная война станет горячей, Сувалкский коридор может стать именно тем местом, где могут начаться боевые действия", - пишет The Daily Beast. "Для НАТО это проблема. Сувалкский кордиор (...) - находится на территориальных окраинах альянса, где европейская военная мощь наиболее слабая. Однако там НАТО наталкивается на большую концентрацию российских сил в Калининграде". "Сувалкский коридор - это место, где сходятся многие слабые места в стратегии НАТО и расстановке сил", - пояснили Бен Ходжес, Януш Бугайски и Питер Доран в 2018 году в докладе для Центра европейской политики в Вашингтоне, округ Колумбия. "(...) Многие резервы войск и танков НАТО базируются в сотнях или, в случае американских сил, в тысячах миль от потенциальных полей сражений, таких как Сувалкский коридор. Россия, с другой стороны, сконцентрировала войска и транспортные средства в своем Западном военном округе, откуда можно за короткое время добраться до Сувалкского коридора по дороге или по железнодорожным путям. (...) В 2014 и 2015 годах калифорнийский исследовательский центр RAND создал имитационную модель атаки русских через Сувалкский коридор. Для наступления россияне должны быть в состоянии быстро мобилизовать 25 батальонов - около 10 тыс. сухопутных войск, подсчитали в RAND. НАТО сможет немедленно мобилизовать всего 17 батальонов, насчитывающих около 6,8 тыс. военнослужащих. (...) Каждый батальон, который Россия могла бы мобилизовать для атаки, имеет бронетехнику, в том числе тяжелые танки. Только у одного из соседних подразделений НАТО вообще есть бронетехника. И это броневики Stryker, принадлежащие разведывательной части США. Самое крупное орудие Stryker - пушка диаметром 30 мм. Российские танки оснащены орудиями диаметром 125 мм с поражающей силой на порядок больше". (...) "Более тяжелые российские подразделения не только превосходят легкие войска НАТО, не имеющие бронетехники, но и недостаточная маневренность последних означает, что их можно было прижать и обойти, если этого захотят российские игроки, - поясняет RAND. - В целом, пехота НАТО оказалась не в состоянии даже успешно отступить и была уничтожена на месте". "В исследовании RAND Россия быстро перекрывает Сувалкский коридор, создавая территориальный мост между Белоруссией и Калининградом и отрезая государства НАТО Литву, Латвию и Эстонию от остальной части альянса. Такой шаг может спровоцировать большую войну. Действительно, для России это и может быть целью - начать борьбу, которую она считает неизбежной, и сделать это на своих собственных условиях", - говорится в статье. "Хотя маловероятно, что Россия начнет военную кампанию просто для захвата Сувалкского коридора, она, несомненно, будет пытаться закрепить эту территорию, если в регионе возникнет конфликт", - сказала The Daily Beast Агния Григас, американский политолог и эксперт по России, родившаяся в Литве. "По словам экспертов RAND и Центра европейской политики, будут предупреждающие признаки надвигающейся атаки России. Российские батальоны могут входить и выходить из Сувалкского коридора, временно удерживая участки границы и проверяя решимость НАТО. Возможность того, что Россия проведет малые вторженя в качестве прелюдии к крупному наступлению, помогает объяснить тревогу в связи с замеченным в октябре передвижением войск. Но тайные зондирования столь же вероятны. Они могут включать тот же тип "гибридных" российских сил - в основном, агентов разведки и коммандос спецназа под прикрытием - которые появились на украинском Крымском полуострове прямо перед тем, как туда въехали российские танки, - указывает The Daily Beast. - Эти так называемые "зеленые человечки" могут провести разведку маршрутов вторжения, мобилизовать пророссийских местных жителей и подготовиться к захвату правительственных зданий и созданию контрольно-пропускных пунктов". Их обнаружение имеет решающее значение для обороны НАТО, говорится в статье. "(...) Но есть проблема. Одну сторону Сувалкского коридора контролирует Литва, другую - Польша. Обе страны являются членами НАТО, но они не всегда ладили между собой. "Польша и Литва сегодня являются сотрудничающими союзниками, но их связывает история напряженности и конфликтов из-за территории и меньшинств", - поясняет Григас. "Кремль может использовать эту напряженность, считает Григас. Россия может рассчитывать на то, что Литва и Польша откажутся делиться информацией, когда на территории друг друга будет появляться все больше и больше зеленых человечков", - сообщается в статье. Издание отмечает, что альянс предпринимает шаги, чтобы попытаться решить свои проблемы в Сувалкском коридоре. Так, "армия США начала устанавливать более тяжелое оружие и другое новое снаряжение на бронетехнику Stryker", а "в начале 2020 года она будет практиковать развертывание 20 тыс. военнослужащих из Соединенных Штатов в Европу, чтобы "укрепить готовность в рамках альянса и сдержать потенциальных противников". В сентябре НАТО создала новую штаб-квартиру в Германии, единственной задачей которой является ускорение подкреплений на территории альянса. А что насчет тех российских транспортных средств в лесу в Белоруссии? "Я понятия не имею, что там происходит и насколько это существенно, - заявил The Daily Beast Павел Подвиг, независимый эксперт по российским вооруженным силам. - Я надеюсь, что это не так". Источник: The Daily Beast