Финляндия, великая держава сауны

"Делая запрос на внесение сауны в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, Финляндия стремится поощрить эту древнюю практику, имеющую решающее значение в экономической и политической жизни страны", - пишет журналист Le Monde Фредерик Фо.

"(...) Парильня практикуется в нескольких странах - речь идет о русской бане, церемонии доиспанского периода темаскаль, турецком хамаме, однако нигде она не получила такого распространения, как в Финляндии. В этой стране с населением 5,5 млн человек имеется 3 млн саун, то есть больше, чем автомобилей на ее дорогах. 99% жителей Финляндии ходят в сауну, как минимум, один раз в неделю, часто в субботу, чтобы оправиться от физической нагрузки или напряженного рабочего графика. Но для некоторых такой ритуал может быть ежедневным растягиваться на несколько часов", - говорится в статье.

"Это не значит, что мы все это время остаемся в сауне, - поясняет Илмари, который руководит самой старой общественной сауной в Финляндии, созданной столетие назад в городе Тампере. - Когда вы больше не можете выдерживать жару, примерно через 20 минут, вы выходите и погружаетесь в озеро или обтираетесь снегом, пьете пиво, беседуете со своим соседом и возвращаетесь назад, и так два, три или четыре раза... Для достижения нужного эффекта сауна должна длиться не менее двух часов".

"Эти правила, а также этикет сауны - там не едят, говорят тихо, спрашивают разрешения, прежде чем сделать "лойли" ( löyly переводится как пар от камня, когда в сауне на горячие камни льется вода. На старом финском языке это также означает "дух" или "жизнь". - Прим. ред.) - ревностно охраняются Финским обществом любителей сауны, клубом из 4,2 тыс. членов, который управляет одним из лучших морских курортов в Хельсинки, - пишет Le Monde. - По мнению одного из его руководителей Ярмо Лехтолы, это длинная сага, которая связывает Финляндию с ее далеким доисторическим периодом, "с простой вырытой в земле ямой, покрытой ветвями, и кучей горячих камней в углу". Эта история продолжается в наше время, когда "сауна, как единственная отапливаемая и стерильная комната в доме, также используется для родов и для подготовки тел умерших к погребению".

"(...) Сауна - это не только рынок, но и место, где заключаются сделки, - говорится в публикации. (...) "Местные предприятия арендуют их, когда хотят заняться неформальным бизнесом или приглашают иностранных клиентов, - говорит Ари, один из сотрудников сауны. - В свое время игра заключалась в том, чтобы вести переговоры в сауне, в условиях сильной жары, нагишом, чтобы дестабилизировать противоположную сторону. Сегодня речь идет о том, чтобы лучше узнать своего партнера в более непринужденной обстановке".

"Такая стратегия используется и в иностранных делах. Поскольку все финские посольства оснащены сауной, их можно использовать для продвижения финской точки зрения, разрешения споров или даже сглаживания конфликтов. Дипломатия сауны использовалась в 1960 году, когда советского лидера Никиту Хрущева пригласили на день рождения президента Финляндии Урхо Кекконена, который хотел приблизить свою страну к европейским организациям. Хрущев сначала противился, но финн уговорил русского лидера пойти в сауну, просидел там с ним до 5 утра, все больше и больше повышая температуру... и, наконец, одержал верх", - указывает Фо.

"По возвращении Хрущев подвергся резкой критике со стороны Политбюро: он не только уступил, но еще и предстал в голом виде перед капиталистическим лидером!" - забавляется Пертти Торстила, бывший посол Финляндии в Стокгольме. "В сауне нет ни малой, ни великой державы, - продолжает он, - Уже не спрячешься за своей формой или за своими титулами. Это некое мистическое место, сродни церкви, где люди перестают делать то, что они обычно делают. Они действуют по-другому!"

"Согласно долгосрочному исследованию, проведенному в Финляндии, сауна, помимо прочих достоинств, также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшает последствия стресса", - говорится в публикации.

"В обществе, которое порождает так много напряженности, нам нужны другие экстремальные меры для достижения баланса, - указывает Эмма Сеппяля, профессор Стэнфордского университета и автор книги "Тропа счастья". - Стоит подумать о медитации, а также о сауне. Половину времени наш ум не сосредоточен на тех задачах, которые мы сейчас решаем. Однако исследования показывают, что мы счастливее, когда непосредственно переживаем настоящий момент". И что может быть лучше такого места, как сауна, откуда изгнан мобильный телефон под угрозой его полного сбоя после несколько минут? "Сауна помогает нам утвердиться в настоящем, потому что под воздействием тепловых волн все наши чувства активизируются", - добавляет она.

"(...) Чтобы защитить эту финскую традицию, все еще живую в наши дни, Хельсинки официально запросил внести сауну в список объектов всемирного наследия. Ответ от ЮНЕСКО ожидается в декабре 2020 года.", - резюмирует Le Monde.