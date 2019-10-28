Смерть Багдади: в прошлом ИГИЛ* всегда удавалось выстоять после исчезновения своих лидеров

"(...) В Сирии и Ираке ощущается облегчение, но нет никакой уверенности в успехе после смерти лидера организации "Исламское государство"*, известие о которой было встречено с осторожностью, в то время как тайные подразделения джихадистской группировки все еще активны, а хаос, спровоцированный выводом американских сил из северо-восточной Сирии и турецким военным наступлением, вызывает опасение по поводу усиления мощи ИГИЛ*", - пишет журналист Le MondeАллан Каваль.

"(...) В прошлом ИГИЛ* всегда удавалось выстоять после исчезновения своих лидеров и жить в ожидании лучших времен. Так было с тех пор, как в 2006 году был убит иорданец Абу Мусаб аз-Заркави, в 2010 году скончался Абу Умар аль-Багдади, а теперь, в субботу, был убит Абу Бакр аль-Багдади", - говорится в статье.

"Накануне смерти самопровозглашенного "халифа" представитель курдских антитеррористических сил в Сирии заявил, что независимо от упадочного состояния оперативных возможностей ИГИЛ*, турецкая интервенция в Сирии представляет собой большую выгоду для джихадистов", - указывает автор публикации.

"Мы контролировали бывшие районы ИГИЛ* при поддержке коалиции. Сегодня ситуация стала намного хаотичней из-за столкновений на севере, прибытия сил режима и отвлечения нашего внимания от борьбы с террористами... Теперь они могут восстановить боевой порядок, и это плохая новость для Парижа, Лондона, Берлина, для всего мира. Нас поставили в такое положение, что мы вынуждены сражаться одновременно на двух фронтах", - говорит он.

"По словам другого сотрудника службы безопасности, которого мы встретили через несколько дней после начала турецкой интервенции, в периферийных районах уже были зафиксированы первые передвижения и перегруппировки спящих ячеек ИГИЛ, с тем, чтобы проводить теракты и целенаправленные атаки против Сирийских демократических сил (СДС ) - альянса, где преобладают курды и который контролирует большую часть северо-восточной Сирии", - передает Каваль.

"(...) Вопрос состоит не в том, разразится ли новый конфликт против ИГИЛ*, а в том, когда это произойдет...", - предупреждал в середине октября иракский курдский генерал пешмерга, известный под псевдонимом Шейх Али и отвечающий за границу автономного Курдистана с Сирией. - Мы начали координировать свои действия с центральным правительством, которое развернуло вооруженные силы для блокирования границы. Они очень обеспокоены, потому что понимают, что у них нет возможности осуществлять тотальный контроль посреди пустыни, и что у ИГИЛ* все еще есть сторонники в западном Ираке. "

"Теперь джихадистской организации остается лишь найти личность, способную поддерживать ее сплоченность и объединить различные ответвления ИГИЛ*, появившиеся в результате экспансии группировки в последние годы, и при этом не погрузиться в борьбу за преемственность. Вполне вероятно, что Абу Бакр аль-Багдади какое-то время назад уже назначил преемника", - пишет Le Monde.

________________

*"Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ - Прим. ред.