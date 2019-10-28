Российско-грузинские отношения обеспечивает Швейцария

"Реконструкция швейцарского посольства в Тбилиси иллюстрирует усилия Берна по урегулированию острого конфликта между россиянами и грузинами. Однако из-за непредсказуемой внутренней динамики недавние достижения остаются очень уязвимыми", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) Берн вкладывает большие силы в Тбилиси в надежде сделать из него витрину своего ноу-хау в сфере посредничества. После разрыва дипломатических отношений между Россией и Грузией в 2008 году Швейцария представляет российские интересы в Грузии и грузинские интересы в России. В 2011 году благодаря швейцарскому посредничеству удалось добиться вступления России в ВТО, поскольку Грузия согласилась отменить свое вето. Второй крупный успех Швейцарии состоял в том, что она впервые за 11 лет организовала встречу министров иностранных дел двух стран. Сергей Лавров и Давид Залкалиани поговорили 26 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН", - говорится в статье.

"Эти полномочия положительно влияют на имидж Швейцарии, они помогают нам стать важным дипломатическим игроком", - поясняет посол Швейцарии в Тбилиси Патрик Францен.

"Такая миссия оказывается непростой из-за экспансионистских поползновений России и огромного территориального разочарования грузинской стороны. Стремясь сохранить влияние на своих бывших сателлитов и противостоять расширению НАТО, Москва поддерживает сепаратистов в Южной Осетии и Абхазии. В 2008 году Кремль подстроил ловушку для неудержимого грузинского президента Михаила Саакашвили, который решил, что он сможет восстановить суверенитет в двух мятежных регионах с помощью триумфального блицкрига и ошибочно сделал ставку на поддержку Запада. В результате побежденная после пяти дней боев Грузия потеряла 20% своей территории", - указывает автор статьи.

"Швейцарские усилия иногда вызывают в памяти миф о Сизифе. В июне прошлого года речь российского депутата-коммуниста, приглашенного выступить с трибуны парламента Грузии, вызвала ярость со стороны улицы. (...) Владимир Путин отреагировал запретом на воздушное сообщение и потребовал официальных извинений. Несколько лет дипломатических усилий оказались пущены на ветер", - отмечает Гриншпан.

"Новая неразбериха возникла в конце встречи Лаврова-Залкалиани 26 сентября, когда министр иностранных дел Грузии, поддавшись внутриполитическому давлению, в разговоре со своим российским коллегой поднял вопрос "деоккупации" сепаратистских территорий. Уязвленный Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе Грузии. Берн немедленно вмешался, чтобы попросить Москву исправить ситуацию. И это было сделано посредством выпуска Москвой коммюнике о том, что данную встречу инициировала Швейцария", - пишет Le Temps.

"Столкнувшись с противником, чья сила десятикратно увеличивает несговорчивость, Грузия приспосабливается с помощью стратегии открытости, продемонстрированной на форуме Шелкового пути, который состоялся в Тбилиси 22 и 23 октября. Перед дипломатами и инвесторами она позиционирует себя как коридор Восток-Запад, предлагающий выгодное налогообложение и минимальную бюрократию, а также дешевое туристическое направление, предлагающее привлекательные горные пейзажи в сочетании с двухтысячелетними культурными и кулинарными традициями", - говорится в статье.

"(...) Инвесторы ожидают, что Грузия станет не только восточно-западным хабом, но и северо-южным. Страна могла бы извлечь прибыль из растущей торговли между двумя крупными соседями, пострадавшими от санкций [Россия и Иран]. Сегодня этим пользуется Азербайджан", - отмечает Патрик Францен. Тем более, что естественным каналом сбыта грузинской продукции является огромный российский рынок, - говорится в публикации. (...)

(...) По мнению посла Швейцарии, "у Грузии нет иного выбора, кроме как наладить отношения с Россией".