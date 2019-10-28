Там, где президент держит поводья в руке

"Тому, кто хочет разгадать уловки Владимира Путина в охоте за голосами избирателей, следует отправиться далеко за пределы Москвы, вглубь его почти безграничных владений. На юг Сибири, в Туву, маленькую, бедную и малонаселенную республику его огромной страны", - пишет немецкий журнал Stern.

"Они прибыли на трех лодках. Я сначала подумал, что это геологи", - говорит 71-летний пастух, которого все называют просто дедушкой. (...) "Вблизи я, конечно, сразу узнал Путина, - говорит старик. - Он попросил у меня лошадь. Я дал ему самую лучшую".

"Этот старик, вероятно, самый знаменитый пастух во всей Российской Федерации, а его лошадь, наверное, самая известная в величественной стране. Ведь на ее спине десять лет назад было сделано культовое фото, на котором Путин с обнаженным торсом демонстрирует россиянам и всему остальному миру, что он прочно держит поводья в руке", - отмечает автор статьи Йоахим Ринхардт.

"Так в России Путин может набрать очки. Неважно, в образе ли водолаза в маскировочном костюме, грибника, пловца или рыбака. Тоска по лидеру велика. По лидеру, который не пьет и находится в прекрасной форме, который способен после краха Советского Союза снова легко привести страну к радужному будущему. Девиз: сделать Россию снова великой. Этот прием работает на него уже 20 лет. И демонстрации, наподобие тех, что недавно проходили в Москве, не могут ему навредить".

"Я помог ему сесть в седло", - говорит 21-летний Алдын, внук пастуха. Все в семье называют его Путиным, потому что тогда президент подарил ему за помощь армейский нож и свои часы стоимостью 20 тыс. евро.

"Мы все удивились, почему он фотографировался именно с этой лошадью", - говорит 53-летний Эдуард Дагба, с 2000 по 2015 год возглавлявший федерацию конного спорта Тувы.​ "Когда он еще занимал свою должность, каждый раз в преддверии охотничьих вылазок Путина ему поступал звонок. "Мы ждем важных гостей. Пожалуйста, подготовьте хороших лошадей". И он, конечно, всегда предоставлял самых лучших. (...) Но того, что президент тогда попросил пожилого пастуха дать ему степную лошадь, он не может понять по сей день. Беговая лошадь ценится здесь примерно так же, как Porsche в Германии. Символизирует успех, мужественность, силу", в то время как лошадь, на которой был запечатлен Путин, "занимает скорее место в классе автомобилей Lada", говорится в статье.​

"Так Путин в равной степени смог продемонстрировать и любовь к животным, и близость к народу. "Глава правительства также посетил скромное жилище пастухов", - писали тогда государственные СМИ".

"Он умный и скромный человек", - говорит пастух, которому в жизни никогда не было легко. "Советская власть сжигала дома в пятивековых деревнях, чтобы залить водохранилище. Пастух потерял и родительский дом, из-за археологически ценных доисторических захоронений. Государство обещало им роскошные квартиры, паромное сообщение и электричество, все бесплатно. Пастух потом получил бесплатный бензин для своего электрогенератора. И даже это осталось в прошлом после краха советского режима".

"Сегодня он даже не может поймать российское радио - только китайское. Но он рад, что с Путиным к нему по крайней мере вернулся покой. (...) Для него, как и для большинства его соотечественников, Путин - гарант стабильности".

"На запястье пастуха все еще висят часы швейцарской марки Rado стоимостью 10 тыс. евро, которые подарил ему министр обороны Шойгу. Шойгу родом из Тувы. Будучи министром МЧС, он пользовался популярностью, когда Путин еще был агентом КГБ и абсолютно неизвестным широкой общественности". Сегодня Шойгу входит в круг главных доверенных лиц Путина, пишет издание.

Говорят, для Путина Шойгу построил здесь президентский охотничий домик: "двухэтажное роскошно отделанное здание с золотистым куполом, похожим на большую юрту. Фотографировать строго запрещено. Недавно установили спутниковую антенну. Когда гудит генератор, работает даже беспроводной интернет". "Юрту построили для Путина, - говорит директор заповедника "Убсунурская котловина" Диинмей Каадыр-оолович. - Но Путин сказал, что ему не нужен этот комфорт, когда он на природе".

"Повсюду стоят вооруженные телохранители. К вечеру прилетают популярные мастера горлового пения или целые танцевальные коллективы. Задействуются чаще всего пятнадцать лодок и столько же вертолетов, рассказывает пастушка Валентина Донгар (...)".​ "Путин - господин тайги, это его земля", - говорит она".

"По данным оппозиции, он владеет 20 роскошными дворцами и особняками. Как они выглядят - государственная тайна. Но когда здесь он показывает себя в роли любителя природы, фиксируется каждое его движение", - отмечает издание. "Конечно, Путин чаще всего является единственным, у кого клюет рыба. (...) И, естественно, такой, как Путин, не боится и медведей. (...)​Через несколько дней после введения санкций против России в связи с аннексией Крыма вместо президентского заявления разлетелась лишь фотография Путина без рубашки с толстой рыбой на удочке. Государственный деятель в качестве самоснабженца в самодостаточной стране, который при необходимости накормит досыта каждую бабулю".

В Туве Путин пользуется еще большей поддержкой, чем в остальной стране, ведь его поездки привлекают сюда и туристов.​

Старовер Григорий Юрков сопровождает туристов туда, где, как говорят, были сделаны знаменитые фотографии с рыбалки Путина. "Он рассказывает, что Путин - хороший рыбак и что Шойгу не очень любит охоту. "Чаще всего они лишь сидят вместе и разговаривают", - говорит Григорий. Мужчина тоже интересуется политикой. Он говорит, что каждый вечер по полтора часа читает новости со всего мира и выяснил, что многие люди за границей враждебно настроены по отношению к россиянам. "Откуда эта русофобия?" - спрашивает он. Войну на Украине, по его словам, развязали американцы. "А Германия? Лучше там стало со всеми беженцами? Зачем вы кормите всех этих арабов?".

"Владимира Путина, по его мнению, лучше оставить в покое. Ведь у него много дел, ему приходится заниматься войной в Сирии и Крымом, кризисом в Афганистане. (...)"Политики - тоже всего лишь люди. И Путину нужен отдых, он хочет побыть в покое", - говорит старовер Григорий. "В нетронутой глуши тайги Путин и Трамп нашли бы общий язык, - считает мужчина. - Здесь они могли бы быть честными друг с​ другом".