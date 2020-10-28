"Мы все еще верим в Трампа": американская кампания глазами России

"(...) Четыре года президентства Трампа ознаменовали собой неудачу в двусторонних отношениях. Санкционная политика, проводимая Бараком Обамой, только усилилась: Украина, Ливия, вмешательство России в американскую президентскую кампанию, кибератаки, шпионаж, газопровод "Северный поток - 2"... Спорные вопросы множились, а вместе с ними циклы санкций и контрсанкций. Так, Москва указывает на 46 американских законодательных актов, принятых за четыре года по введению новых санкций и ограничений или по расширению действующих. А поступившее в начале 2020 года предложение России о проведении саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН, известного как "P5", Вашингтон попросту проигнорировал", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"7 октября сам Владимир Путин заявил в телеинтервью, что "намерения" Дональда Трампа не реализованы. Но как сказал российский президент, это "в значительной степени связано с определенным двухпартийным консенсусом", существующим в Вашингтоне и с инертностью администрации". "Искренне это или нет, но такой способ оправдания Трампа многое говорит о надеждах, которые по-прежнему на него возлагаются. "Мы все еще верим в Трампа, - резюмирует бывший дипломат Владимир Фролов. - Проще говоря, президент Соединенных Штатов по-прежнему воспринимается как актив. "Он любит Путина и говорит об этом, им легко манипулировать на личных встречах, и он высмеивает демократию, права человека и всю эту дурацкую болтовню", - уточняет комментатор, к которому прислушиваются в Москве.

"(...) А главное, Москва за последние четыре года сумела извлечь выгоду из беспорядка и вакуума, созданного президентством Трампа. И хотя международные отношения - это не игра с нулевой суммой, отход Америки от мировых дел, ослабление мультилатерализма и отношений с европейцами дали России, по крайней мере, пропорциональное влияние, будь то на Ближнем Востоке, в Африке или на Балканах", - указывает журналист.

"(...) И наоборот, приход Джо Байдена - или, скорее, его возвращение как бывшего вице-президента, рассматривается как продолжение эпохи Обамы, полной взаимной вражды, несмотря на сформулированное Вашингтоном исходное предложение по "перезагрузке", и связывается с риском усиления трансатлантического альянса вокруг общей цели - сдерживания амбиций России", - пишет Le Monde.

"(...) Все же у кандидата от Демократической партии имеется как минимум одно преимущество - предсказуемость, и такое качество высоко ценится российскими элитами, - говорится в статье. "Ему следует занять более конструктивную позицию [чем Трампу] в дискуссиях о контроле над вооружениями", - отмечает Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам.

"(...) В таких условиях сложно обозначить явного фаворита Москвы. В статье для Московского Центра Карнеги политолог Татьяна Становая даже объясняет, что некоторые крутые парни в российском режиме, такие как силовики из органов безопасности, даже вполне благосклонно отнесутся к победе Джо Байдена и последующему росту напряженности российско-американских отношений, поскольку это еще больше усилит их влияние и их контроль над российским обществом", - сообщает журналист.

"(...) Судя по всему, в обеих столицах настроились на длительный период конфронтации", - недавно написал Игорь Иванов, министр иностранных дел России в период с 1998 по 2004 год. "Предполагается, что любая инициатива по восстановлению диалога будет интерпретироваться другой стороной как вынужденная уступка, как проявление слабости, а поэтому будет провоцировать только усиление давления".

"Впервые за 30 лет перспектива смены администрации США не вызывает у Москвы каких-либо позитивных ожиданий", - со своей стороны резюмирует Дмитрий Суслов, эксперт по международным отношениям и преподаватель Высшей школы экономики, в газете "Коммерсантъ".

"Для России оба хуже - и Трамп, и Байден", - заявил на онлайн-конференции Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги.

"Таким умонастроением, вероятно, объясняется сдержанный интерес, проявляемый к данной теме в СМИ, в том числе и на финишной прямой. В большей степени, чем сама президентская кампания, обсуждается зрелище американской демократии и ее пошатнувшиеся основы, а также не без злорадства подвергается тщательному анализу американский "хаос", который развязывает руки России и позволяет ей продемонстрировать преимущества своей модели управления", - комментирует Бенуа Виткин.