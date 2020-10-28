Путин ищет ахиллесову пяту Эрдогана

"В противостоянии с Турцией в Ливии и на Кавказе Россия осталась позади. Теперь кровавой атакой на тренировочный лагерь протурецких повстанцев в Сирии Москва наносит ответный удар", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Российский авиаудар по тренировочному лагерю сирийской исламистской группировки "Файлак аш-Шам" в понедельник стал одной из наиболее смертоносных атак последних лет, - указывает журналист Кристиан Вайсфлог. - По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, были убиты около 80 человек и ранены более 130 человек".

"Файлак аш-Шам" - не просто одна из многочисленных групп сирийской оппозиции, - отмечает издание. - (...) Сегодня она считается одной из крупнейших и наиболее подготовленных групп повстанцев, служащих наемниками Турции. Она является "фаворитом" турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал в разговоре с новостным агентством AFP эксперт по Ближнему Востоку Николас Херас. (...) Одновременно эта группировка является для Анкары одним из важнейших "резервуаров" для набора наемников для конфликтов в Ливии и на Кавказе, говорит Херас".

"В последние месяцы Эрдоган неоднократно перечеркивал внешнеполитические амбиции российского президента Владимира Путина. После многомесячных российских бомбардировок в январе и феврале в Идлибе рухнули линии обороны сирийских повстанцев, войскам режима Асада удалось быстро завоевать территории. Однако в ситуацию вмешалась Анкара с собственными солдатами, тяжелой артиллерией и боевыми беспилотниками. Москва и Дамаск были вынуждены установить режим прекращения огня. Им не удалось достичь своей цели - окончательно расправиться с повстанцами на северо-западе Сирии", - говорится в статье.

"Почти в то же время в Ливии Халифа Хафтар был на пороге взятия столицы Триполи. Однако военное вмешательство Турции с сирийскими наемниками и боевыми дронами изменило расстановку сил. Хафтару и российским наемникам пришлось отступить на восток. Наконец, в конце сентября Эрдоган начал играть с огнем и на Южном Кавказе - на задворках Путина".

"Неоднократные попытки Путина выступить посредником в установлении перемирия между двумя бывшими советскими республиками терпели неудачу спустя короткое время. Кремль выглядит беспомощным. Россия располагает военной базой в Армении и могла бы оказать своему союзнику помощь перед лицом азербайджанского превосходства, но так как Кремль не хочет полностью терять свое влияние в Азербайджане в противостоянии с Турцией, он пока предпочитает нейтральную позицию. Но, возможно, для этого уже поздно: на прошлой неделе Эрдоган потребовал сидеть в первом ряду на мирных переговорах по Нагорному Карабаху".

"В этой связи российская атака, совершенная в понедельник на "Файлак аш-Шам" вдали от линии фронта, кажется, является предостережением в адрес Эрдогана, чтобы он не перегибал палку, в частности на Кавказе. "Три миллиона жителей Идлиба стали заложниками российско-турецких расчетов, которые зачастую выходят за рамки Сирии, - поясняет Дарин Халифа, эксперт по Сирии из Международной кризисной группы. - Регион используется как залог для переговоров и как площадка для проецирования власти".

"(...) В отличие от Ливии и Азербайджана, в Идлибе перевес, кажется, находится на стороне Москвы. Новая наступательная операция может вызвать новую волну сотен тысяч сирийских беженцев в Турцию - кошмарный сценарий для Эрдогана", - заключает Neue Zürcher Zeitung.