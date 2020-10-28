"Убийство в Тиргартене": свидетель говорит о "казни"

"Предположительно заказное убийство в парке Малый Тиргартен в берлинском районе Моабит было воспринято одним из свидетелей как своего рода казнь", - сообщает немецкое изданиеSüddeutsche Zeitung со ссылкой на информационное агентство dpa.

"Когда я стреляю в кого-то, кто лежит на земле, да еще и в затылок, то я называю это казнью. Он хотел перестраховаться", - сказал 64-летний мужчина, выступавший во вторник в Высшем земельном суде Берлина в качестве третьего свидетеля".

"Свидетель посчитал преступника женщиной. "В первые секунды я подумал, что это женщина с длинными черными волосами, как у парика для карнавала. Лицо выглядело так, будто на нем был черный грим. Я сначала подумал, что это афроамериканка разбирается со своим мужем". Лицо преступника он видел только сбоку и не разобрал черт лица. Оно, по его словам, "сильно блестело" - как от театрального грима", - передает издание.

Убитым был 40-летний гражданин Грузии чеченского происхождения, "воевавший на Чеченской войне против России и, согласно обвинению, считавшийся там врагом государства". "По мнению федеральной прокуратуры, преступление было совершено по заказу государственных органов России", - напоминает Süddeutsche Zeitung.