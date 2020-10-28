Жительницы Польши готовятся к всеобщей забастовке

"Резким ужесточением запрета абортов правительство в Варшаве провоцирует протест, которого оно, по-видимому, не ожидало. Негодование проявляется даже в сельской местности", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"После того, как 22 октября контролируемый правительственной партией PiS Конституционный суд признал несоответствующим Конституции даже прерывание беременности в случае обнаружения у плода серьезных нарушений, польки - и поляки - в более чем 100 городах страны ежедневно выходят на протест: на улицы и площади, к католическим церквям, офисам правительственной партии PiS, Конституционного суда и варшавской резиденции Ярослава Качиньского, главы партии PiS и фактического главы правительства Польши. И демонстрации могут расшириться, например, на запланированном на пятницу митинге в Варшаве".

"Если PiS и Качиньский делали ставку на то, что расширение и без того обширного запрета на аборты не вызовет больших протестов на фоне растущего числа зараженных коронавирусом в стране, то они ошибались. (...) Вечером в понедельник Варшава оказалась парализованной", - отмечает издание.

"Марта Лампарт, руководительница Всепольской женской забастовки, возглавляющей многие протесты, призвала польских женщин начать в среду всеобщую забастовку. "Со среды мы не идем на работу, в школу, в университет и не открываем наши фирмы", - призвала Лампарт. У полек уже есть опыт проведения всеобщей забастовки: 3 октября 2016 года как минимум 200 тыс. женщин не вышли на работу, когда PiS предприняла первую попытку реализации полного запрета на аборты, но затем отказалась от этого намерения".

"Католическая церковь и близкие к ней депутаты PiS много лет вели лоббистскую работу по установлению полного запрета на аборты, - пишет издание. - Поэтому соответствующую ярость женщины испытывают и к церкви. (...)В городе Пшеворске с 16 тыс. жителей они написали на стене церкви лозунг: "Занимайтесь телом Христа - руки прочь от женщин!". Правительство шокировано тем, что протесты распространились в маленьких городах и деревнях, даже в регионах, считающихся бастионами PiS. С женщинами солидарны и многие мужчины, а также противники других решений PiS. Так, в городе Новы-Двур-Гданьский в протесте приняли участие даже фермеры на тракторах и уборочных машинах".

"Однако правительство, кажется, не готово ни к отступлению, ни к компромиссам. Хотя премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул во вторник, что проведение абортов по-прежнему возможно "во всех случаях, когда жизнь или здоровье женщины находится под угрозой", (...) начиная со среды по его распоряжению на улицах Польши будет задействована не только обычная, но и военная полиция", - передает Süddeutsche Zeitung.