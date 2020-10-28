Как заражение Sars-CoV-2 влияет на когнитивные способности?

"Известно, что Covid-19 может повлечь за собой неврологические проблемы. Британские ученые изучили, влияет ли болезнь на когнитивные способности", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Исследование ученых из Имперского колледжа Лондона опубликовано на сайте medRxiv в виде препринта, то есть публикация пока не рецензировалась другими учеными, отмечает издание.

В распоряжении исследователей были 84 тыс. пройденных онлайн-теста на интеллект. При этом почти 3850 участников сообщили о том, что имели симптомы заболеваний дыхательных путей. Тест на Sars-CoV-2 был положительным лишь у 361 человека. "Изучив результаты тестов, ученые установили, что испытуемые, у которых был обнаружен Sars-CoV-2, в среднем показывали более слабые результаты в сравнении с незараженными участниками", - говорится в статье.

"Особенно это касалось пациентов, которые ранее были подключены к аппарату ИВЛ. Результаты стандартного теста на IQ были у них в среднем на 8,5 пунктов ниже, чем у здоровых людей. Как пишут авторы исследования, сам по себе такой результат неудивителен. Известно, что определенной доле пациентов, находившихся на ИВЛ, после выздоровления требуется реабилитация по профилю неврологии, в том числе после других тяжелых заболеваний, например, сепсиса, говорит Петер Берлит, генеральный секретарь Немецкого общества неврологии. Причиной зачастую является энцефалопатия, которой сопутствуют изменения в белом веществе мозга и микроскопические кровоизлияния. Нарушения могут сохраняться продолжительное время, отчасти они наблюдаются и спустя год", - передает издание.

"Больше удивления вызвало то, что ученые из команды Адама Хэмпшира обнаружили у людей, зараженных коронавирусом, но не подвергшимся госпитализации: эти люди также показали более слабые результаты теста в сравнении со здоровыми людьми, разница составила примерно 6 пунктов теста на IQ. В целом, по словам ученого, результаты зависели от тяжести заболевания: чем сильнее проявлялись симптомы, тем слабее оказывались когнитивные способности при прохождении теста".

Впрочем, как отмечает невролог Берлит, причина может скрываться и в психосоматике - заболевание может вызывать стресс. Некоторые пациенты, по словам медика, еще долго сообщают о подавленности и трудностях с концентрацией внимания.

"Наблюдаемые когнитивные проблемы не являются специфическими для Covid-19. Но, по словам Хэмпшира, они оказались больше, чем предполагалось", - передает Tages-Anzeiger.