Витамин D - секретное оружие против коронавируса?

"Швейцарское общество питания рекомендует принимать повышенную дозу витамина D в качестве профилактики коронавируса", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Ученые из Лозаннского университета, Цюрихского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха составили совместно со Швейцарским обществом питания (SGE) документ с изложением своей позиции касательно пандемии коронавируса. Документ привлек к себе внимание: экспертная комиссия "настоятельно" советует "населению, не соблюдающему швейцарские рекомендации по питанию, особенно лицам старше 65 лет, принимать биологически активные добавки к пище в виде витамина D, витамина С, Омега-3 жирных кислот, а также селена и цинка".

"Витамин D упоминается в документе и отдельно в связи в заболеванием Covid-19: "современные исследования доказывают, что у пациентов с тяжелым течением заболевания и повышенной смертностью был установлен низкий уровень содержания витамина D в крови", - передает издание.

"По данным Швейцарского общества питания, жители Швейцарии едят слишком много сладостей, соленых снеков, мяса и жиров животного происхождения и слишком мало фруктов, овощей и молочных продуктов. При этом "оптимальное потребление питательных веществ имеет центральное значение для крепкой иммунной системы", говорится в документе. Правильное питание также способствует уменьшению риска заражения, тяжести и продолжительности заболевания".

При этом для уменьшения риска заражения инфекционными заболевания дыхательных путей ученые рекомендуют употреблять не более 2000 МЕ (50 мкг) витамина D в день, максимум 200 мг витамина С в день, 500 мг DHA и EPA, 50-100 мкг селена и 10 мг цинка.

"В качестве научного доказательства документ ссылается на различные исследования, в которых была изучена польза витамина D. Так, исследование, проведенное в десяти странах ЕС, свидетельствует о "сильной корреляции между распространенностью сильной нехватки витамина D и уровнем смертности от Covid-19". В Великобритании и Бельгии авторы исследования обнаружили нехватку витамина D среди большой части населения, при этом в этих странах также наблюдается наибольшее число умерших от Covid-19. Среди десяти государств меньше всего людей умерло от коронавируса в Дании, Финляндии и Норвегии, где нет нехватки витамина D".

"В ходе клинического исследования в Испании 50 пациентов получали витамин D в форме кальцифедиола. После этого в отделение интенсивной терапии был переведен один человек. Контрольная группа из 26 пациентов не получала витамин D, здесь лечение в отделении интенсивной терапии потребовалось 13 пациентам", - говорится в статье.

"Немецкий центр исследования рака ссылается на исследование, проводившееся в течение 15 лет в земле Саар и показавшее, что 41% смертей от заболеваний дыхательных путей могут быть связаны с нехваткой витамина D. По словам ученых, витамин D оказывает противовоспалительное действие, и поэтому прием витамина при заболевании Covid-19, а также во время сезонного подъема заболеваемости гриппом, вероятно, может помочь".

"Положительный эффект от приема витамина D может объясняться и другими причинами, - отмечает издание. - Многие критики говорят, что речь идет лишь о случайностях, так как люди, находящиеся под особой угрозой, - это пожилые люди и люди с фоновыми заболеваниями, у которых в любом случае часто наблюдается низкий уровень витамина D".

"В дискуссии о результатах исследований авторы также указывают на то, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы действительно доказать действие витамина D".

"С другой стороны, есть исследования, не выявившие никакой пользы витамина D во время волн гриппа. Существует также препринт-анализ, в котором не было обнаружено положительного воздействия витамина в случае с заболеванием Covid-19. В этом неэкспериментальном исследовании и вовсе высказывается предположение о негативных последствиях".

"(...) Осторожны в своих рекомендациях и органы здравоохранения. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пишет в своих рекомендациях касательно коронавируса, что витамины D и С, а также цинк имеют решающее значение для хорошей работы иммунной системы, однако в настоящий момент отсутствуют "руководства о применении микроэлементов для лечения Covid-19". (...) Немецкий Институт Роберта Коха (...) написал в опубликованных в конце сентября "Сведениях о пандемии", что добавки помогают укрепить иммунную систему, однако отказался от соответствующей рекомендации", - пишет Tages-Anzeiger.