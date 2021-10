28 октября 2021 г. Дэн Эйвери | Daily Mail В 80% фаст-фуда обнаружены химикаты, используемые для изготовления промышленных труб и перчаток, их связывают с астмой, бесплодием и уменьшением размеров яичек "Люди должны беспокоиться не только о холестерине, калориях и углеводах в фаст-фуде: гамбургеры, пицца и буррито полны токсичных "вечных химических веществ", согласно новому исследованию", - передает Daily Mail. "Ученые из Университета Джорджа Вашингтона заказали десятки блюд из McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Domino's, Taco Bell и Chipotle. Согласно их анализу, фталаты, которые используются для придания гибкости пластику, были обнаружены более чем в 80% образцов, - говорится в статье. - Фталаты также известны как пластификаторы и используются в сотнях продуктов, от виниловых полов и пластиковой упаковки до мыла и шампуней. Кроме того, их связывают с многочисленными проблемами со здоровьем, включая рак, повреждение печени, бесплодие, заболевания щитовидной железы, астму и уменьшение размеров яичек, а также с затруднениями в обучении, проблемами поведения и нарушениями внимания у детей". "По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, люди подвергаются воздействию фталатов при употреблении в пищу блюд и напитков, которые контактировали с продуктами, содержащими фталаты, или при непосредственном вдыхании частиц фталата из воздуха. Особый риск фталаты представляют для детей, потому что дети ползают, касаясь руками разных вещей и кладя их в рот". "Исследователи выбирали пункты из меню ресторанов - гамбургеры, картофель фри, куриные наггетсы, куриные буррито и сырную пиццу - исходя из доли рынка и списка самых продаваемых продуктов. Согласно их результатам, опубликованным в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, продукты, изготовленные из мяса, имели более высокий уровень фталатов, в то время как картофель фри и сырная пицца имели самый низкий уровень. Из заказанных ими продуктов 81% содержал фталат под названием DnBP, который связан с повышенным риском астмы, а 70% содержали DEHP, связанный со снижением фертильности и другими репродуктивными проблемами", - сообщает газета. "По мере роста обеспокоенности по поводу фталатов были разработаны альтернативные пластификаторы, и ученые обнаружили один такой заменитель под названием DEHT, в 86% нездоровой пищи. По словам исследователей, полное влияние этих альтернативных пластификаторов на здоровье пока не известно. Исследователи отметили, что гамбургеры, наггетсы и молочные коктейли могут контактировать с фталатами и пластификаторами-заменителями в любом месте цепи поставок, от оборудования для обработки и упаковки до пластиковых перчаток, которые носят сотрудники", - указывает газета. "По данным издания The Washington Post, FDA не устанавливает пределов для фталатов в продуктах питания, но уровни, обнаруженные в 64 продуктах быстрого питания, купленных по франшизе в Сан-Антонио, штат Техас, были ниже текущих приемлемых пороговых значений. (...) Тем не менее, FDA рассмотрит исследование Университета Джорджа Вашингтона и его результаты", - говорится в публикации. (...) Источник: Daily Mail