За новую политику разрядки

"НАТО не должно угрожать России ядерным оружием. Вместо этого альянс должен смягчить конфликт", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Прекращение прямых дипломатических отношений между НАТО и Россией повышает опасность эскалации конфликта, - отмечает автор статьи Ларс Польмайер. - Угрозы с обеих сторон принимают опасные масштабы".

"Все более легкомысленная риторика холодной войны, распространяющаяся на стороне стран НАТО, не создает перспективы безопасности для необходимого сотрудничества с Россией. Наоборот, она укрепляет позиции воинственных представителей российского правительства и увеличивает опасность эскалации до уровня военных действий. Будущее правительство Германии должно приложить новые усилия для создания общеевропейской структуры безопасности, включающей все страны".

"Тот факт, что в прошлый четверг министры обороны согласовали новый "генеральный план" по сдерживанию России, показывает, что НАТО продолжает делать ставку на конфронтацию вместо того, чтобы стремиться к диалогу с Россией, - указывает издание. - Хотя представители НАТО подчеркивают, что нападение России не является неизбежным, ведутся разговоры о "сдерживании" - как будто есть доказательства тому подозрению, что Россия нападет на партнеров НАТО в Балтийском или Черноморском регионе".

"Лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених справедливо обвинил министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в том, что ее идеи о применении ядерного оружия в конфликте с Россией "безответственны", - отмечает Frankfurter Rundschau.

"Новое правительство ФРГ может выступить внутри НАТО за политику разрядки. В разгар холодной войны - почти 40 лет назад - независимой международной комиссией под председательством тогдашнего премьер-министра Швеции Улофа Пальме был подготовлен так называемый доклад Пальме. Рекомендации комиссии в то время были направлены на содействие преодолению конфликта между Востоком и Западом через концепцию совместной безопасности, способствующей разрядке".

"Это требование актуально и сегодня. Совместная безопасность означает признание взаимной зависимости и осознание того, что безопасность возможна только в сотрудничестве с партнером по конфликту, а не в противостоянии с ним. Именно поэтому НАТО должно отказаться от угрозы применения ядерного оружия", - говорится в статье.

"В то время как дипломатические каналы диалога между политиками НАТО и Россией становятся все более ограниченными, друг с другом разговаривают, по крайней мере, военные. 22 сентября 2021 года в Хельсинки состоялась встреча начальников штабов США и России, американского генерала Марка Милли и его российского коллеги Валерия Герасимова. Они не стали раскрывать детали своих переговоров, но подчеркнули, что переговоры были направлены на снижение рисков".

"Обострение политических отношений между Россией и Западом грозит возвращением к 1980-м годам. Этой опасности необходимо противостоять. Настало время для новых инициатив в области разоружения и последовательного сотрудничества на всех уровнях общества", - заключает Frankfurter Rundschau.