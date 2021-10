28 октября 2021 г. Дэвид Шеппард, Мехрин Хан и Гай Чейзан | Financial Times Низкий уровень газа в газовых хранилищах "Газпрома" вызывает вопросы по поводу российских поставок в Европу "Российский "Газпром" опустошил свои газовые хранилища в Западной Европе до необычно низкого уровня в преддверии зимы, что вносит вклад в опасения, что Москва усугубила дефицит поставок, что привело к росту цен до рекордного уровня", - сообщает Financial Times. "В то время как европейские уровни хранения низки, анализ данных европейской газовой промышленности показывает, что наибольшая нехватка запасов наблюдается на объектах, принадлежащих или контролируемых "Газпромом", что, по мнению критиков, все чаще указывает на попытку создать давление на европейские поставки энергоресурсов. "Большой дефицит наблюдается там, где находятся объекты "Газпрома", - отмечает Доменик Антонио де Джорджио, адъюнкт-профессор финансов в Католическом университете Святого Сердца в Милане, который проанализировал данные Gas Infrastructure Europe (GIE), отраслевой организации. "Путин и "Газпром" не устают повторять, что они выполнили все свои долгосрочные контракты с покупателями. Что ж, они поставляли газ своим клиентам, но они не поставляли его себе", - сказал он. "Данные GIE показывают, что в странах, где "Газпром" не владеет хранилищами, например, во Франции и Италии, уровень газа в хранилищах достиг почти нормального уровня для этого времени года. Без учета объектов, контролируемых "Газпромом", европейские газовые хранилища находятся в пределах среднего диапазона за 5 лет, который отрасль определяет как позицию с относительно комфортными запасами. Однако, включая объекты, контролируемые "Газпромом", общий уровень запасов в Европе намного ниже, чуть выше 75% по сравнению с 85-95% в каждый из последних пяти лет. Газпром имеет влияние почти на треть всех газовых хранилищ в Германии, Австрии и Нидерландах", - говорится в статье. "Согласно данным Gas Infrastructure Europe, принадлежащее "Газпрому" хранилище природного газа Rehden в Германии, на которое приходится почти пятая часть объемов хранения страны, заполнено менее чем на 10%, в то время как в октябре 2019 года оно было полным. Объект в Хайдахе в Австрии, которым также управляет "Газпром" и которое является одним из крупнейших подземных хранилищ в Центральной Европе, заполнен только на 20%", - констатирует газета. (...) "Критики "Газпрома" считают, что сокращение запасов в его хранилищах - это тонкая, но очень эффективная попытка повлиять на европейские цены на энергоносители, которые угрожают восстановлению экономики после пандемии коронавируса. В газовой отрасли были глубокие разногласия по поводу того, сдерживает ли Россия поставки в Европу, в чем ее обвиняли, чтобы подтолкнуть Европу к быстрому запуску вызывающего споры трубопровода "Северный поток-2" (...)", - сообщается в статье. "В конце лета многие аналитики утверждали, что российское производство достигло максимума, в то время как после долгой зимы прошлого года ей пришлось перенаправить большую часть своих запасов на пополнение внутренних хранилищ. Но на прошлой неделе "Газпром" отказался бронировать дополнительную пропускную способность трубопровода, которая позволила бы ему увеличить поставки в Европу в следующем месяце - когда Россия должна будет завершить усилия по заполнению внутренних хранилищ". (...) "Путин более открыто связал одобрение газопровода "Северный поток-2" с возможностью увеличения поставок, заявив на прошлой неделе, что "Газпром" может увеличить потоки еще на 17,5 млрд кубометров на следующий день после одобрения газопровода немецкими регулирующими органами. Оператор "Северного потока-2" заявил на прошлой неделе, что трубопровод был заполнен газом в рамках подготовки к вводу в эксплуатацию, что является признаком того, что у России действительно есть газ. Ни Путин, ни Миллер не заявили, что газ, перекачиваемый для хранения в Европе, будет поступать из дополнительных объемов поставок, что указывает на то, что Россия не изменила свою позицию в отношении одобрения "Северного потока-2", - сообщается в статье. (...) "Министерство экономики Германии заявило во вторник, что пришло к выводу, что разрешение на поставку газа по новому трубопроводу в Европу не поставит под угрозу энергетическую безопасность Германии или ЕС. Анализ министерства должен теперь открыть путь к сертификации "Северного потока-2" Федеральным сетевым агентством Германии", - указывает FT. (...) В написании статьи принял участие Макс Седдон Источник: Financial Times