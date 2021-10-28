Леонид Волков: "Россия - крупнейший экспортер коррупции"

Леонид Волков, правая рука оппозиционера Алексея Навального, в интервью Le Monde призывает западные страны "наконец, понять", что Владимир Путин будет рассматривать "любые признаки умиротворения как признак слабости".

"Главный модератор сети* российского оппозиционера, приговоренного к трем с половиной годам тюремного заключения после попытки отравления, 40-летний стратег Леонид Волков два года прожил в Литве. В августе Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по обвинению в финансировании "экстремистской организации", - говорится в статье.

(...) "Алексей Навальный в тюрьме. Общаемся через адвокатов. Мы можем лишь "вывести" несколько сообщений от него во внешний мир. Ему дали пожизненный срок, будь то его собственная жизнь или путинская, поскольку Путин, конечно же, никогда не захочет его освободить. Его цель состояла в том, чтобы отравить и убить его, но ему это не удалось. Путин терпит поражение во многих планах", - утверждает Леонид Волков.

"Но российское общество меняется. Сильно. Последние выборы в Госдуму [в сентябре] показали это. Если вы сравните их с предыдущими, в 2016 году, или с президентскими выборами 2018 года, то все видели имевшие место серьезные фальсификации, но тут россияне поняли, что у Путина больше нет реального представительного большинства, и его популярность уже не та. Когда он ездил снимать мужественные кадры где-нибудь в тайге со своим министром обороны Сергеем Шойгу, людям это нравилось, ведь он не ездил в отпуск на Сейшелы. Сегодня это уже не работает, потому что Путин всегда делает одно и то же. Для него это тем более дискомфортное ощущение, так как он привык, что раньше его любили, и сейчас он не знает, что сделать, чтобы изменить ситуацию", - продолжает он.

(..) По поводу того, что он ждет от Запада, Волков ответил: "Первое: быть жестче с Путиным, не надеяться на то, что с ним можно договориться, и наконец понять, что любые признаки умиротворения будут рассматриваться Путиным как признак слабости. В любой попытке компромисса он усмотрит победу. Макрон, как и Байден, говорят "мы должны разговаривать с Путиным" про Сирию, Афганистан, изменение климата, все мировые проблемы. Но в таком подходе нет логики. Россия не выполняет ни одного из своих обязательств. Она входит в Совет Безопасности ООН, она является членом Организации по запрещению химического оружия, Совета Европы и не применяет ни одного правила".

(...) "Мы выступаем за другой подход. Если Путин хочет снова участвовать в международных дискуссиях, он должен восстановить доверие к себе, доказать свою надежность и выполнить свои обязательства. Это произойдет путем расследования отравлений, соблюдения прав человека, освобождения политических заключенных и исполнения решений Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Тогда и только тогда будет интересно поговорить об изменении климата, Афганистане и других вещах", - продолжает он.

"Второе: что касается санкций, мы считаем, что для того, чтобы они были эффективными, они должны быть нацелены лично на Путина. Разумеется, вы не найдете банковских счетов на его имя, но у него много денег на счетах "друзей". Когда эти санкции станут реальностью, я считаю, что Путин пойдет на серьезные уступки", - указывает Волков.

"Наконец, очень важно, чтобы Запад сам боролся с коррупцией в России. Не только потому, что мы нуждаемся в этой поддержке, а потому, что Запад должен помочь самому себе. Россия - крупнейший экспортер коррупции, и это огромная международная проблема. В конечном итоге эта коррупция разрушает и подрывает основы гражданского общества и демократических институтов", - говорится далее.

(...) "Администрация США прекрасно понимает, что происходит. Джо Байден осудил опасность автократий, с Китаем во главе, но теперь он должен перейти к действиям. Что касается "Северного потока-2", то Энтони Блинкен [госсекретарь США] был прав, когда сказал, что его строительство почти завершено. Сам по себе это всего лишь газопровод, он не должен был представлять собой проблему. Проблема возникает из-за того, что Путин пытался вызвать панику на Украине и потому, что он пользуется этим. Вероятно, сначала следовало заморозить этот проект, пока Путин не уступит по важным компромиссам", - считает собеседник издания.

"С другой стороны, мы были очень удивлены и даже почувствовали, что нас предали, когда такие платформы, как Google и Apple, стали лучшими союзниками Путина, удалив страницы из нашей сети [мобильное приложение, поощряющее голосование против кандидатов власти на выборах в Госдуму], чтобы соответствовать законам, которые сравнили их с экстремистскими материалами, вроде коктейлей Молотова!" - продолжает он.

(...) Отвечая на вопрос о катастрофической санитарной ситуации в России, Леонид Волков сказал: "На то есть причины. Сначала пропаганда объяснила, что Covid-19 не представляет реальной угрозы, а затем изменила мнение, но слишком поздно. Сегодня власти пытаются заставить людей вакцинироваться, но сделали это лишь немногим более 30%, потому что они больше не верят власти. Их постоянно дезинформировали. Шестьсот тысяч человек не погибли бы, если бы Россия пошла по пусть и довольно несовершенному пути европейцев".

* - организации Алексея Навального признаны иностранными агентами, экстремистскими организациями и их деятельность запрещена на территории Российской Федерации