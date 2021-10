28 октября 2021 г. Сьюзи Вайс | New York Post "Люди - это ошибка": почему все больше молодых женщин проходят стерилизацию (...) В ТикТоке начинающей актрисы Рэйчел Даймонд можно найти короткие смешные видеоролики о ее работе на кассе в кафе рядом с Юнион-сквер, новости о ее спасенном питбуле Рю, у которого анемия. Есть тут и клипы, восхваляющие ее жизнь чайлдфри. У них такие заголовки: "Попытка стерилизации 3" и "Чайлдфри: мы ЗНАЕМ, чего мы себя лишаем". Прошло пять месяцев с тех пор, как ей перерезали маточные трубы - не перевязали. И у нее 64 тыс. фолловеров, пишет The New York Post. (...) Через несколько месяцев после выпуска из Университета Аркадиа "в интернете она нашла терапевта, который заставил ее понять, что шлепки в детстве были для нее очень травматичными и заставили ее бояться таких авторитетных людей, как ее отец. Она решила, что сама никогда не хочет быть такой. Никогда-никогда. "Оглядываясь назад, могу сказать, что я никогда не делала вид, что мои куклы American Girl были моими детьми, они всегда были моими сестрами, - рассказывает она. - Были мелочи, указывающие на то, что я не готовилась к материнству (...)". "И Даймонд вряд ли является исключением. (...) В прошлом году число смертей превысило число рождений в 25 штатах США (...) Уровень заключения браков также находится на рекордно низком уровне - 6,5 браков на 1000 человек. Миллениалы - это первое поколение, большинство из которых не состоят в браке (около 56%). По данным Pew, они также с большей вероятностью будут жить со своими родителями, чем предыдущие поколения в возрасте от 20 до 30 лет. Они также не занимаются сексом. Число молодых людей (в возрасте от 18 до 30), которые признают, что у них не было секса в прошлом году, утроилось в период с 2008 по 2018 год. Такие города, как Нью-Йорк, куда стекаются молодые светские американцы, чтобы построить свою жизнь, становятся все более бездетными. В Сан-Франциско собак больше, чем детей", - пишет автор публикации Сьюзи Вайс. "Раньше люди хотели зачать детей. В особенности женщины, но также и мужчины, - продолжает она. - Это была позиция здорового молодого человека по умолчанию, и от этого зависело наше существование. Конечно, мы хотели заниматься и другими делами, и великая постфеминистская проблема заключалась в том, как иметь это все - правильный баланс между работой и личной жизнью, карьеру и ребенка, умеющего оказывать поддержку мужа и жизнь, полную приключений. Но теперь для все большего числа людей вопрос не в том, как получить все это. Это: зачем это вообще делать?" "Этот психологический поворот произошел не просто так. Это произошло внутри урагана духовных, культурных и экологических сил, кружащихся вокруг нас. Но посыл этой молодой когорты ясен: жизнь уже достаточно утомительна. И мир разбит и горит в огне. Кто захочет принести новую, невинную жизнь в преступно неравноправное общество, расположенное на планете с катастрофически повышающимся уровнем моря?" "(...) Согласно новому опросу, 39% представителей поколения Z не спешат производить потомство, опасаясь климатического апокалипсиса. Национальное репрезентативное исследование взрослых в Мичигане показало, что более четверти взрослых не имеют детей по своему выбору. А новое исследование Института семейных исследований показало, что желание иметь ребенка среди взрослых снизилось на 17% с начала пандемии", - сообщается в публикации. "Я считаю, что рожать на свет ребенка - это морально неправильно", - говорит 28-летняя Изабель, самопровозглашенная антинаталистка (считающая размножение неэтичным), которая живет на юго-западе Техаса и не хочет, чтобы ее фамилия была обнародована. (...)Новый, строго ограничительный закон Техаса об абортах заставил ее принять меры скорее раньше, чем позже. "Я собиралась подождать, пока мне исполнится тридцать, чтобы провести эту процедуру, - рассказывает Изабель, - но (...) я не могу рисковать забеременеть и не иметь возможности сделать аборт". "На прошлой неделе ее операция была одобрена - лапароскопическая двусторонняя сальпингэктомия (...). Во время процедуры, которая, как она надеется, состоится в ближайшие несколько месяцев, в зависимости от ситуации с COVID и возможности больницы проводить плановые операции, хирург Изабель сделает ей три разреза: два в брюшной полости и один чуть выше пупка. Это позволит хирургу вставить камеры, а затем удалить ей маточные трубы. (...)". "31-летней Дарлин Никелл из Денвера, штат Колорадо, удалили трубы восемь месяцев назад. "Мое поколение очень хорошо осведомлено о том, как наши родители травмировали нас, - говорит она мне. - Моя мама курила много травки и занималась своими делами, а мой отец все врем был на работе". Она говорит, что брак ее родителей улучшился после того, как они их дети выросли и стали жить отдельно. Она впервые решила пройти стерилизацию в возрасте 21 года, и ее врач сказал ей, что ей нужно письменное согласие от ее партнера-мужчины или же она должна уже иметь двух детей. (...) Дарлин (...) говорит, что ее две младшие сестры, одной из которых чуть больше двадцати, а вторая - подросток, скорее всего, последуют ее примеру. 23-летняя девушка изучает возможность стерилизации; а вторая "чувствует вдохновение" от жизни без детей". "Чайлдфри находят друг друга в социальных сетях (...). Есть r / чайлдфри, r / антинаталисты и r / нейтралы (по-англ. их называют fencesitters). Вы также можете найти врачей, которые будут вас стерилизовать, и практические руководства с советами и часто задаваемыми вопросами, например: "Можно ли доверять парню-нейтралу, который не хочет делать вазэктомию?" (...) У чайлдфри есть много причин, по которым они не хотят иметь детей: страх беременности, страх ответственности, страх преэклампсии (патологического состояния при беременности, которое может привести к нежелательным последствиям для матери и ребенка), страх послеродовой депрессии", - говорится в статье. (...) "София - 19-летняя студентка, изучающая коммуникации, которая ходит в небольшую школу в Британской Колумбии и отказывается назвать свою фамилию из соображений конфиденциальности. Ее операция по стерилизации только что была одобрена врачом в Канаде. (...) По ее словам, принимать таблетки или использовать другие непостоянные противозачаточные средства это все равно, что пинать банку по тротуару, поскольку она знает, что никогда не захочет детей. "Я собираюсь сделать эту инвазивную вещь один раз, отдохну несколько дней и больше никогда об этом не подумаю". (...) "Она была удивлена, что врач, который стерилизует ее в ближайшие месяцы, не спросил о ее сексуальном истории. Он обнаружил бы, что это не более чем флирт и несколько свиданий. "Я девственница, и я волновалась, что она отправит меня заниматься сексом, прежде чем она даст добро на это", - говорит София. Она признает, что, когда ей будет за 20, у нее может возникнуть "детская лихорадка", но это всего лишь еще один риск, который она принимает. "Нет смысла сожалеть о том, что не можешь изменить", - говорит она. (...) "По словам Клея Рутледжа, экзистенциального психолога из Университета Северной Дакоты, изучавшего отношение молодых людей к будущему, среди двадцатилетних людей распространяется мнение, что люди являются проблемой. Дело не только в том, что мы построили фабрики, загрязнили океаны и выбросили в космос тонны мусора. Дело в том, что в нас есть что-то - наша психология, наша хромосомная система - что не дает нам возможности улучить положение вещей", - говорится в статье. "Они говорят, что будущее не является хорошей инвестицией, - говорит Рутледж. - А если будущего нет, почему бы вам не быть гедонистом? Зачем делать пожертвования на благотворительность? Зачем пытаться сделать мир лучше или заботиться о человеческом прогрессе?" Он добавляет, что у этого поколения есть ощущение, что "люди были ошибкой". Софи Льюис, британская ученая-феминистка, называет институт семьи "микрофабрикой должников" и утверждает, что в целом это "отстой". (...) "Раньше я думала, что все дети плохие, и у меня был период в средних классах, когда я был крайне либеральной, и думала, что всем следует прекратить заводить детей, - замечает 19-летняя София из Британской Колумбии. - Я списываю это на эмоциональную незрелость. Когда я стала старше, я поняла, что это было нечто большее, и мне не нужно было быть слишком жесткой в своих убеждениях". (...) Источник: New York Post