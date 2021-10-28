Премьер-министр Саксонии хочет возвести стены и заборы на границах ЕС - и, к сожалению, он прав

"Все больше нелегальных иммигрантов прибывают в ЕС по восточному маршруту. Глава правительства Саксонии сказал неудобную правду: Европа должна защищать свои внешние границы радикальными методами", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Это были нетипичные слова для политика из партии ХДС: "Нам нужны заборы, и, по всей видимости, нам нужны и стены", - заявил Михаэль Кречмер во вторник в Брюсселе. Там премьер-министр Саксонии обсуждал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен насущный вопрос: в отместку за санкции ЕС белорусский диктатор Александр Лукашенко переправляет в ЕС мигрантов с Ближнего Востока и Африки. Многие добираются через Польшу до Германии. Ситуация развивается стремительно: если в июле по восточному маршруту не прибывало даже 30 мигрантов, то в сентябре их было уже 1,9 тыс. человек. В октябре их будет более 3 тыс.", - указывает журналист Йонас Херманн.

"Нельзя сравнивать ситуацию с миграционным кризисом 2015 года, говорит официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Это абсурд, - комментирует автор статьи. - Чтобы сравнить два события, они не обязательно должны быть идентичными. А параллели с 2015 годом очевидны: на периферии ЕС растет миграционное давление. Отдельные государства-члены ЕС перегружены и спорят между собой, когда речь заходит о приеме людей, ищущих убежища".

"Никто не заинтересован в возведении стен, но сейчас речь идет о том, чтобы Европейский Союз доказал способность себя защитить", - заявляет Кречмер. И имеет на это полное основание. Будучи жителем Восточной Германии, он хорошо знаком со стенами, уже подшучивают некоторые (Кречмеру, родившемуся в городе Герлиц, было 14 лет, когда пала Берлинская стена). Однако пограничные укрепления ГДР служили не для контроля иммиграции, а для удержания собственного населения. Заборы и стены в понимании Кречмера имеют совершенно другое назначение. Польша, например, планирует построить большое заграждение на границе с Белоруссией - чтобы контролировать, кто въезжает в страну", - говорится в статье.

"Евросоюзу до сих пор трудно это принять, но рано или поздно крепость Европа, вероятно, станет реальностью. Это неприятно, но пока не удастся контролировать иммиграцию каким-либо другим способом, крепость все же будет лучше, чем альтернатива: исламистские субкультуры, рост насильственных преступлений среди иностранцев, не имеющих перспектив, и укрепление позиции популистов. Эти последствия неконтролируемой миграции уже сегодня отчетливо ощущаются Германией и соседними странами", - указывает издание.

"Однако дело не только в побочных явлениях, но и в фундаментальных вопросах: можно иметь государство всеобщего благосостояния или открытые границы, третьего не дано, говорил экономист Милтон Фридман еще в 1970-х годах. (...) ЕС - это союз государств всеобщего благосостояния, некоторые из которых особенно щедры, например, Германия. И это одна из причин, по которой ФРГ была и остается страной, куда стремятся бесчисленные мигранты, желающие получить убежище. (...) Так, почти две трети трудоспособных сирийцев в Германии получают пособие по безработице. Но государство всеобщего благосостояния может финансировать лишь ограниченное число людей, которые никогда ничего не платили в его казну".

"Так что Кречмер лишь высказал неудобную правду: Европе нужен бастион на внешних границах", - считает издание.

"Строго охраняемые внешние границы укрепят ЕС в долгосрочной перспективе, поскольку так можно будет сохранить открытыми внутренние границы и разгрузить страны на периферии, которые стонут под давлением наплыва мигрантов. Внутренняя безопасность в Европе также выиграет от эффективной защиты внешних границ, потому что власти, наконец, будут знать, кто сюда въезжает", - пишет NZZ.