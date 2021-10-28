Когда людей объявляют оружием

"Белоруссия использует мигрантов против ЕС. Конфиденциальный документ немецкого правительства предупреждал о подобных методах уже весной", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Как назвать то, что белорусский диктатор Александр Лукашенко творит сейчас на восточной границе ЕС? Это продолжается уже несколько недель: силы безопасности диктатора целенаправленно переправляют тысячи беженцев, чтобы те могли через Польшу отправиться, среди прочих стран, и в Германию. В федеральных землях Германии, переживающих наплыв мигрантов, раздаются резкие заявления. В среду министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (ХДС) заявил о "гибридной войне". Лукашенко, по его словам, использует ищущих убежища людей "как оружие" против ЕС. Это жесткий тон. При этом ясно, что ничего незаконного не происходит. То, что делает Лукашенко, не нарушает международное право", - отмечают журналисты Георг Масколо и Ронен Штайнке.

"И в этом и заключается загвоздка данной ситуации. Группа экспертов федерального правительства уже несколько месяцев занимается этой растущей проблемой: "Центр стратегии, анализа и устойчивости" (SAR), в который входят не только МВД, но и министерства иностранных дел и обороны, изучает то, что эксперты называют "нелегитимным иностранным влиянием", "гибридной" угрозой - в виду имеется политическая деятельность, осуществляемая в "серой" зоне, которая не нарушает закон, но является неправомерной. Такая деятельность призвана причинить ущерб Германии - но нетрадиционным способом. Белорусский диктатор Лукашенко, согласно анализу, мстит за санкции ЕС против его режима".

"Уже весной члены группы SAR - в целом их около десятка - довольно точно описали тактику Лукашенко. Об этом говорится в их 19-страничном конфиденциальном отчете за апрель. По информации Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпаний NDR и WDR, в отчете говорится, что иностранные государства стремятся к "целенаправленному контролю над миграционными потоками". Миграция отчасти используется такими государствами в качестве "козыря для переговоров". Чтобы усилить давление на Германию, "миграционные потоки специально направляются на определенный участок границы ЕС", - передает издание.

"Использование мигрантов пока является "очень редким явлением", говорится в аналитическом документе. Но такие примеры уже были в прошлом. (...) Так, и Россия несколько лет назад специально распространила среди чеченцев слух о том, что Германия платит беженцам приветственные деньги".

"Впрочем, в Бранденбурге Андреа Йолиге, член парламента от Левой партии, в среду возразила министру внутренних дел по поводу его обвинений в ведении "гибридной войны", - отмечает Süddeutsche. - Такие слова, по ее мнению, вызывают ненужные и ложные ассоциации. "Это ассоциируется с войной. Мы не на войне", - подчеркнула она. "Когда людей, ищущих защиты, клеймят как оружие в гибридной войне, это лишает человеческого облика и оправдывает чрезвычайное положение и чрезвычайные меры", - раскритиковала политик".