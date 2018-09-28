Зависимые от ножей: как самоповреждения стали настоящей болезнью среди подростков

"27,6% европейских подростков хотя бы раз в жизни добровольно наносили себе травмы, не имея суицидальных намерений", - пересказывает испанская газета El Mundo публикацию в научном журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry. Журналист Родриго Терраса приводит и другие данные: "20% делают это время от времени, а почти 8% наносят себе травмы повторно. За последние 30 лет таких случаев стало в 10 раз больше, и эксперты уже предостерегают о более чем тревожной тенденции, хотя в СМИ об этом почти не говорят, на улице это табуированная тема, и даже сами врачи признают, что пока не могут сделать окончательные выводы".

"В последние годы парадигма изменилась. Несуицидальные самоповреждения (как это называется официально) в прошлом считались редким явлением, которое ассоциировалось с какими-то серьезными психическими расстройствами. Теперь нам уже известно, что это не редкость, а бывают они не только у людей с расстройствами", - говорит испанский психолог Даниэль Вега.

"Из его исследования мы знаем, что возраст, когда люди начинают наносить себе травмы, - между 12 и 16 годами, 63% тех, кто этим занимается, продолжают это делать через год после начала, и, хотя в прошлом считалось, что это характерно почти исключительно для особей женского пола, на деле случаев среди женщин лишь ненамного больше, чем среди мужчин", - пишет издание. "Девушки больше склонны к методам, которые предполагают видимое появление крови - например, режут себя или сильно царапают, а мальчики больше склонны наносить себе удары или причинять ожоги", - заметил Вега.

"Человек планирует это, когда он один и охвачен какой-то негативной эмоцией: назовите ее гневом, грустью, тревогой... Самоповреждение - способ ослабить это неприятное ощущение. Эффективный и быстрый", - замечает психиатр из Барселоны Хуан Карлос Паскуаль.

"От 70% до 97% людей, наносящих себе травмы, режут себя, в основном предплечья, ноги или живот. От 21% до 44% наносят себе удары, а 15-35% - ожоги. Большинство, однако, применяет различные методы. Никто из них не испытывает желания покончить с собой, когда занимается этим, но присутствие самоповреждений увеличивает втрое вероятность суицидальных действий в будущем", - говорится в статье.

Как бороться с этой практикой? "Разумеется, запреты не действуют, а держать молодых людей под круглосуточным надзором невозможно. Нужно объяснить им, что самоповреждение не решает проблему, а само становится новой проблемой, что существуют другие стратегии регулирования эмоций - более полезные и менее жестокие", - поясняет Хуан Карлос Паскуаль. Газета перечисляет методы, которым обучают его пациентов: техники релаксации, занятия спортом, такие уловки, как проглотить ложку острого соуса, съесть лимон, принять ледяной душ.

"Другая битва идет в интернете. Фонд помощи борьбе с наркоманией (FAD) на прошлой неделе предостерег, что за последний год 21% лиц 14-21 года заходили на сайты, где рассказывается, как наносить себе раны", - пишет издание.