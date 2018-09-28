Аркадий Дворкович: "Мои отношения с Путиным - это не проблема"

"Аркадий Дворкович объединяет в себе достоинства, приличествующие кандидату в президенты Международной шахматной федерации (ФИДЕ)", - пишет шахматный обозреватель EL PAÍS Леончо Гарсиа, предваряя интервью россиянина. "У него большой опыт руководящей работы в высших эшелонах: он был вице-премьером в российском правительстве и директором (так в оригинале. Дворкович был председателем оргкомитета ЧМ-2018. - Прим. ред.) недавнего чемпионата мира по футболу, он очень умен и очень хорошо знает шахматы благодаря своему отцу. Но у него есть две тяжелые обузы, хотя он отрицает их существование: "фактор Путина", который, возможно, создает проблемы для заключения договоров с крупными спонсорами, и очень плохой имидж, который оставил после себя его соотечественник Кирсан Илюмжинов", - говорится в статье.

Журналист отметил, что Дворкович держался спокойно, "хотя в эту пятницу Комиссия по этике ФИДЕ, контролируемая его соперником Георгиосом Макропулосом, может снять его кандидатуру с выборов за предполагаемые нарушения в ходе избирательной кампании".

В интервью газете Дворкович призвал изменить менталитет: "Имидж шахмат должен ассоциироваться с интеллектом и образованностью". Он также обрисовал предложенное им соглашение между ФИДЕ и ФИФА и план, цель которого - сделать шахматы олимпийским видом спорта.

Журналист заметил: "Если набрать в Google Kirsán Iliumyínov, мы увидим, что он уверяет, что был похищен инопланетянами; он также был другом Саддама Хусейна и Каддафи и дружит с сирийским президентом Асадом. А в довершение всего он состоит в "черном списке" США. Имидж ФИДЕ на данный момент скорее черный".

Дворкович ответил: "Я не Кирсан. Меня многие знают как очень открытого человека. А также по моей руководящей работе в качестве вице-премьера, которая не имела ничего общего с политическими вопросами, а касалась только экономических - расширения связей с Востоком и Западом. Меня знают многие главы государств. Разумеется, я горжусь своей страной и всегда буду ее защищать, но моей целью будет отстаивание интересов ФИДЕ и продвижение шахмат повсюду, с особым упором на "третий мир". Если бы был конфликт интересов между первым и вторым, я ушел бы в отставку, что в свое время следовало бы сделать Кирсану, когда стало ясно, что его дальнейшее пребывание в должности наносило большой вред ФИДЕ. Когда я встречаюсь с крупными транснациональными компаниями, особенно с западными, я вижу, что политика их не интересует, только бизнес; если они видят, что твое предложение их устраивает, то подписывают соглашение".

"Однако из вашего недавнего интервью программе Hard Talk Всемирной службы "Би-би-си" можно было бы заключить, что ваша близость к Владимиру Путину может стать серьезным препятствием для привлечения спонсоров из западного мира", - заметил журналист.

Дворкович ответил: "Нет. Во время той же поездки в Лондон я встретился со значительными международными компаниями. Мне сказали, что, если я выиграю выборы, мы немедленно подпишем контракт".

Дворкович предложил включить шахматы в программу начальной школы "как средство педагогики", а на втором этапе - в программу средней школы "как инструмент для обучения принятию решений, критическому мышлению и т.п.". Однако он считает, что включать спортивные шахматы в учебную программу не стоит: "это должны быть внешкольные занятия".

Журналист отметил: "Ваш отец много лет был правой рукой Гарри Каспарова. Но, поскольку Каспаров живет ради того, чтобы сместить Путина, маловероятно, наверное, что он вам симпатизирует".

Дворкович ответил: "Я его хорошо знаю. Он был бы великолепен для пропаганды шахмат, ведь в глазах многих болельщиков он герой. Я был бы рад прийти к соглашению с ним, но только если он оставит в стороне политические вопросы".