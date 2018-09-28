Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
28 сентября 2018 г.
28 сентября 2018 г.

Корреспондент | Huffpost Deutschland

Утренний секс гарантирует хорошее настроение и повышает стрессоустойчивость на весь день

Научно доказано, что помимо спорта определенные телодвижения по утрам стимулируют кровеносную систему, тем самым позитивно влияя на нашу трудоспособность и настроение. Именно поэтому утренний секс - полезное для здоровья начало дня, констатирует Huffington Post Deutschland.

"Когда мы двигаемся, в кровь поступают гормоны счастья - в процессе оргазма происходят аналогичные процессы. Поэтому после утреннего соития гарантировано хорошее настроение в течение дня, которое поможет выдержать рабочий стресс и нервирующих коллег", - говорится в статье.

Ученые выяснили, что утром секс действует более бодряще, чем пять чашек кофе, передает в заключение издание.

Источник: Huffpost Deutschland


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               