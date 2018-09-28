Утренний секс гарантирует хорошее настроение и повышает стрессоустойчивость на весь день

Научно доказано, что помимо спорта определенные телодвижения по утрам стимулируют кровеносную систему, тем самым позитивно влияя на нашу трудоспособность и настроение. Именно поэтому утренний секс - полезное для здоровья начало дня, констатирует Huffington Post Deutschland.

"Когда мы двигаемся, в кровь поступают гормоны счастья - в процессе оргазма происходят аналогичные процессы. Поэтому после утреннего соития гарантировано хорошее настроение в течение дня, которое поможет выдержать рабочий стресс и нервирующих коллег", - говорится в статье.

Ученые выяснили, что утром секс действует более бодряще, чем пять чашек кофе, передает в заключение издание.