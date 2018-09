28 сентября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Не месть преданных товарищей, а ликвидация по приказу Кремля? Могут ли отношения между Россией и Британией стать еще хуже после раскрытия личности одного из подозреваемых в деле Скрипалей? "Наиболее часто используемое Россией оружие - ложь", - утверждают западные СМИ. Дело Скрипаля являет собой полный провал как для российской разведки, так и для имиджа страны. Между тем британские спецслужбы идентифицировали третьего сотрудника ГРУ, который провел рекогносцировку в Солсбери. Focus сообщает, что Скрипаль вплоть до 2017 года сотрудничал с разведками четырех стран НАТО, выдавая российских агентов. Сайт международной исследовательской организации Bellingcat и издание The Insider в среду представили подробные данные, срывающие маску с одного из двух мужчин, которых Лондон считает виновными в отравлении Сергея Скрипаля, пишет корреспондент швейцарской Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан. Отравитель Скрипаля оказался Героем России Анатолием Чепигой, персонально награжденным Путиным в 2014 году. Издание приводит детали биографии Чепиги, к 39 годам дослужившегося до звания полковника, что является редкостью в этом возрасте. По мнению Bellingcat, раскрытые фальсификации "подтверждают обвинения британских властей, согласно которым этот человек являлся сообщником при отравлении Скрипаля и действовал по приказу российского правительственного органа власти высокого уровня". Перед лицом этих аргументированных обвинений Москва и прокремлевские СМИ продолжают категорически отрицать всякую причастность к делу Скрипаля. Однако, отказываясь предоставить данные, которые позволили бы опровергнуть разоблачения Bellingcat, Москва несет репутационные потери. Дело Скрипаля являет собой полный провал как для российской разведки, так и для имиджа страны, комментирует Гриншпан. "Разоблачение одного из россиян, совершивших нападение в Солсбери, доказывает не только то, что отравление Скрипалей представляло собой официально спонсированную операцию, но и то, что каждое заявление Москвы (...) было призвано вводить в заблуждение и обманывать", - пишет редакция британской газеты The Times. "У России есть межконтинентальные ядерные ракеты и огромная постоянная армия, но ее наиболее часто используемое оружие - ложь", - говорится в статье. "Вопрос в том, как Британия, да и любая западная страна, может стремиться к нормальным дипломатическим отношениям с путинской Россией. Двусторонние отношения должны строиться на основе некоторого взаимного уважения, и даже если есть разногласия, они должны быть проникнуты откровенностью. Путин привнес лишь цинизм и презрение. Его действия призваны показать, что никакая критика со стороны общественности не изменит его поведение", - пишет издание. "Могут ли отношения между Россией и Британией стать еще хуже после раскрытия личности одного из подозреваемых в деле Скрипалей?" - размышляет британская Independent. Утверждение, что один из нападавших в Солсбери был старшим офицером российской военной разведки, представляет собой наиболее прямое на данный момент обвинение в том, что Скрипаль и его дочь были жертвами убийц, действующих по приказу Кремля, пишет журналист Ким Сенгупта. По мнению журналиста, сообщения о роли полковника Чепиги на Украине в "тщательно спланированной миссии, имеющей фундаментальное значение для геополитической стратегии Кремля" опровергают "версию о том, что попытка убить бывшего офицера ГРУ Скрипаля была местью прежних товарищей, которых тот за деньги променял на MI-6". "Даже если версия событий, изложенная Москвой, совершенно разваливается, по-прежнему неясно, что еще Британия может предпринять в связи с использованием нервно-паралитического вещества на своей территории", - говорится в статье. "Дополнительные санкции ЕС против Москвы на данный момент маловероятны, а Дональд Трамп вряд ли захочет ввести новые санкции со стороны США, поскольку он жаловался на предыдущие, одобренные Конгрессом", - отмечает журналист. Между тем британские спецслужбы идентифицировали третьего сотрудника ГРУ, который провел рекогносцировку в деле Скрипаля. Об этом сообщает корреспондент The Telegraph Хейли Диксон. "Как считается, сотрудник ГРУ побывал в Солсбери, чтобы помочь с планированием атаки до того, как двое его коллег привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество оружейного качества", - говорится в статье. По информации, оказавшейся в распоряжении немецкого издания Focus, бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль вплоть до 2017 года сотрудничал с разведками четырех стран НАТО. Скрипаль выдал нескольких активных российских агентов, сотрудников ГРУ, отмечает автор публикации Йозеф Хуфельшульте. Об этом изданию стало известно от высокопоставленного сотрудника ACCI - структуры НАТО, специализирующейся на противодействии шпионажу. "Натовские аналитики не исключают, что истинной причиной покушения на Скрипаля было его активное сотрудничество с западными спецслужбами, в ходе которого он содействовал идентификации российских шпионов", - отмечает журналист. Тем временем российский журналист, стоящий за разоблачениями об отравлении в Солсбери, летит обратно в Москву и ожидает, что власти его задержат, сообщает The Times. Редактор сайта The Insider Роман Доброхотов сказал, что мог бы получить политическое убежище, но в Москве у него жизнь, к которой ему хотелось бы вернуться, передают журналисты Фиона Гамильтон, Бен Макинтайр и Кэтрин Филп. По мнению Доброхотова, ему вряд ли причинят вред, но он ожидает задержания. "По его словам, его могут обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства из-за раскрытия информации о неудавшихся убийцах Сергея Скрипаля, опозоривших Кремль. Власти могут создать юридические проблемы или закрыть его банковский счет", - пишет британское издание.