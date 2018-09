28 сентября 2018 г. Эммануэль Гриншпан | Le Temps Герой России и всем известный отравитель Сайт международной коллективной исследовательской организации Bellingcat и его российский партнер издание The Insider в среду представили очень подробные данные, срывающие маску с одного из двух мужчин, которых Лондон считает виновными в отравлении Сергея Скрипаля, совершенном в марте в Солсбери, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан. Отравитель Сергея Скрипаля оказался Героем России, персонально награжденным Владимиром Путиным в 2014 году, разоблачают сайт Bellingcat и издание The Insider. Анатолий Чепига - вот кто выступал под псевдонимом Руслан Боширов, чье лицо было выставлено напоказ Скотланд-Ярдом в начале сентября, вместе с его сообщником Александром Петровым. Оба они подозреваются в покушении на убийство посредством нервно-паралитического яда "Новичок", разработанного российской армией, говорится в статье. Неделю спустя российский президент Владимир Путин утверждал, что двое мужчин, обвиненных в том, что они убийцы из ГРУ, на самом деле "гражданские лица" и что в их деятельности "ничего особенного и криминального нет", передает автор статьи. Bellingcat и The Insider раскрывают ложь российского президента. В их расследовании подробно описана биография Анатолия Чепиги. Он с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, служил в элитной 14-й бригаде спецназа ГРУ в Хабаровске. За время своей службы он получил более 20 военных наград, продвинувшись до звания полковника, что является редкостью для его возраста, отмечает корреспондент. В 2014 году Анатолий Чепига получил из рук Владимира Путина высшую военную награду - звание Героя России, присваиваемое "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига". По мнению сайта Bellingcat, раскрытые фальсификации "подтверждают обвинения британских властей, согласно которым этот человек являлся сообщником при отравлении Скрипаля и действовал по приказу российского правительственного органа власти высокого уровня". Перед лицом этих аргументированных обвинений Москва и прокремлевские СМИ не сдвинулись с места и продолжают категорически отрицать всякую причастность к делу Скрипаля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вчера на своей страничке в Facebook предположила, что "новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России". "Типичная конспирология", - считает член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, известный своими связями с армией и антизападной позицией. "Причем создается впечатление, что британские СМИ в этом деле работают в одной связке с властями. А это уже совсем грустно", - сказал он в четверг российскому государственному информационному агентству "РИА Новости". Однако, отказываясь предоставить данные, которые позволили бы опровергнуть разоблачения Bellingcat, Москва продолжает нести репутационные потери. Дело Скрипаля более чем когда-либо являет собой полный провал как для российской разведки, так и для имиджа страны, комментирует Гриншпан. Источник: Le Temps