Повсюду в мире происходит стремительный упадок водно-болотных угодий

Болота, реки, озера и другие водно-болотные угодья исчезают втрое быстрее, чем леса, по данным нового доклада Рамсарской конвенции. Между тем эта среда обитания могла бы сыграть ключевую роль перед лицом нынешних экологических вызовов, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Паскалин Мине.

Увы, площадь водно-болотных угодий во всем мире сокращается, как шагреневая кожа, по данным нового доклада Рамсарской конвенции, международной организации, проводящей проверку этих мест и содействующей их сохранению. С 1970 по 2015 год примерно 35% мировых водно-болотных угодий исчезли, отмечает журналистка.

Подписанная в иранском городе Рамсар и вступившая в силу в 1975 году Рамсарская конвенция была ратифицирована 170 странами и позволила поставить под защиту 2300 водно-болотных угодий международного значения общей площадью около 250 млн га, то есть от 13% до 18% их общей поверхности, сообщает автор статьи.

Исчезновение водно-болотных угодий касается всех регионов мира, однако особенно сильно оно выражено в Латинской Америке, где с 1990 по 2015 год достигло уровня 59%. В то же время Европа потеряла 35% таких угодий. В Старом Свете самый большой упадок отмечается в средиземноморском регионе, указывает Мине.

"В Швейцарии за сотню лет по различным оценкам исчезло 80% водно-болотных угодий. Две трети болотистой и влажной среды обитания в настоящее время находятся под угрозой", - указывает Беатрис Верфели, помощница главы секции биологических видов и природной среды Федеральной службы охраны окружающей среды Швейцарии.

Причины такого упадка различны: в докладе Рамсарского фонда вперемешку упоминаются урбанизация, особенно в береговых зонах и в дельтах рек, конкуренция с сельским хозяйством, дренаж, дамбы, приостанавливающие естественные водные потоки, эрозия почвы, связанная с вырубкой лесов... Во многих случаях эти угодья не исчезают, но переживают упадок, в частности ухудшение качества воды, поясняет журналистка.

Разрушение водно-болотных угодий по всему миру влечет за собой ущерб для целой когорты животных видов и растений, полностью зависящих от данной среды обитания. Более половины из них может оказаться под угрозой исчезновения. Самую уязвимую группу составляют земноводные, однако опасности подвергаются также рыбы, пресмыкающиеся и крупные млекопитающие, продолжает Мине.

Новый доклад Рамсарской конвенции, опубликованный перед 13-й сессией Конференции ее сторон (COP13), которая пройдет с 21 по 29 октября в Дубае, намерен привлечь внимание к судьбе водно-болотных угодий, а также сообщить о предлагаемых решениях, говорится в статье.

"Перед лицом климатических изменений, повышения спроса на воду и возросших рисков наводнений и засухи водно-болотные угодья должны сыграть важнейшую роль в области экологически рационального развития", - считает генеральный секретарь конвенции Марта Рожас Уррего.

Что нужно сделать, чтобы остановить нынешнюю негативную тенденцию? По мнению Рамсарской конвенции, внесения в список новых мест с целью их защиты оказывается недостаточно. Водно-болотные угодья должны стать неотъемлемой составной частью государственных планов развития, следует также способствовать вовлечению населения и различных компаний в процесс их сохранения с помощью стимулирующих мероприятий, указывает Мине.