28 сентября 2018 г. Хейли Диксон | The Telegraph Британские спецслужбы идентифицировали третьего сотрудника ГРУ, который провел рекогносцировку в деле Скрипаля "Насколько стало известно The Telegraph, контртеррористическая полиция и спецслужбы идентифицировали третьего сотрудника российской военной разведки, который провел рекогносцировку перед отравлением Сергея Скрипаля", - пишет корреспондент Хейли Диксон. "Как считается, сотрудник ГРУ побывал в Солсбери, чтобы помочь с планированием атаки до того, как двое его коллег привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество оружейного качества", - говорится в статье. "Специалисты по безопасности говорят, что рекогносцировка была бы необходима, поскольку решение об атаке, при которой дверная ручка была смазана нервно-паралитическим веществом, не могло быть принято по минутному капризу. Как предполагается, сотрудник ГРУ должен был сообщить такие подробности, как схема тупика (где находится дом. - Прим. ред.), а также то, через какую дверь Скрипаль обычно входил в здание". Специалист по безопасности Сергей Мигдаль, в прошлом служивший в полиции и разведке, сказал: "Кто-то должен был заранее провести рекогносцировку. Насколько я понимаю, она была приурочена к приезду Юлии, поскольку они хотели удостовериться, что их жертва будет находиться в Солсбери. Было бы слишком хлопотно следить за ним все время, и это могло бы пробудить подозрения. Теперь нам известно, что есть связь между сотрудниками ГРУ и серией номеров паспортов, и я могу вообразить, что правоохранительные органы уже изучили архивы погранконтроля, чтобы установить, где побывали оперативники". "Полиция Лондона, руководящая расследованием, воздержалась от комментариев", - пишет газета. Источник: The Telegraph