28 сентября 2018 г. Ник Сквайр | The Telegraph Россия организует тайную кампанию по срыву референдума о переименовании Македонии В воскресенье македонцы проголосуют на референдуме о переименовании страны в Северную Македонию, в результате чего она сможет войти в НАТО и ЕС. Дипломаты и аналитики предупреждают, что Россия ведет тайную пропагандистскую кампанию с целью сорвать референдум в Македонии, который проложит путь к вступлению страны в ЕС и НАТО, сообщает журналист The Telegraph Ник Сквайр. Референдум о переименовании страны в Северную Македонию, разрешающий противостояние с Грецией, пройдет в воскресенье. По данным македонской организации Investigative Reporting Lab, за последние недели в Twitter и на Facebook появились тысячи фейковых аккаунтов с хештегом #Bojkotiram - "бойкот". "По-видимому, цель - сократить явку на референдум до уровня ниже 50% от имеющих право голоса, в результате чего он не будет иметь законной силы", - поясняет Сквайр. "Шансы будут почти равны", - отмечает автор статьи. Недавний опрос показал, что 57% респондентов планируют голосовать, но на улицах Скопье многие заявляют, что не уверены, будут ли участвовать. Некоторые поддельные аккаунты пытаются разжечь разногласия между славянским большинством и албанским меньшинством, которое составляет примерно 25% населения. "Подавляющее большинство этнических албанцев поддерживают это предложение и считают членство в ЕС средством решения проблем с бедностью и дискриминацией. Однако оно непопулярно среди тех этнических славян, кто с горечью негодует из-за необходимости менять название страны по воле Греции. В 2001 году напряженность между ними вылилась в вооруженный конфликт", - пишет Сквайр. "Россия делает все возможное, чтобы не допустить присоединения к Западу новых стран", - сказала директор европейской программы в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Хизер Конли. "В Македонии это предусматривает использование имеющихся слабых мест, таких как трения между этническими славянами и этническими албанцами. Применяется сочетание дезинформации и экономического влияния для поддержки националистических организаций и политиков, - сказала она. - Цель заключается в том, чтобы создать полную путаницу и заставить Запад выглядеть максимально пришедшим в упадок и недееспособным". "В прошлом месяце вирусной стала фейковая новость о том, что американские военные на учениях в Македонии использовали снаряды с обедненным ураном", - пишет Сквайр. По словам министра обороны Радмилы Шекеринской, сообщение было призвано ослабить доверие к НАТО и подорвать референдум. В июле Афины выслали двух российских дипломатов. Их обвинили в попытке распалить в Греции протест против соглашения с Македонией. Премьер Македонии Зоран Заев обвинил живущего в Греции российского олигарха в финансировании радикальных националистических групп и футбольных хулиганов с целью разжигания протестов. "Кремль продолжает устремлять свою армию интернет-троллей на бомбардировки соцсетей в обеих странах пропагандой против соглашения. Распространяя полную ненависти пропаганду и финансируя жестокие демонстрации, Россия активно разжигает этнические конфликты, которые, к сожалению, остаются мощной силой в балканской политике", - написал недавно бывший сотрудник администрации Обамы, аналитик Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер. Сотрудница Атлантического совета Эвелин Фаркаш писала, что кампанию по бойкоту референдума возглавляет пророссийская партия "Единая Македония", заключившая партнерство с "Единой Россией". В то время как премьер Македонии надеется на положительный исход голосования, президент против соглашения с Грецией. "В четверг [президент] Георге Иванов призвал македонцев не идти голосовать и назвал переименование "ловушкой" и "вопиющим нарушением суверенитета". Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он раскритиковал вереницу европейских и американских чиновников, посетивших Македонию в последние недели, чтобы поддержать положительный исход голосования", - сообщает журналист The Telegraph. Источник: The Telegraph