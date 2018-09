28 сентября 2018 г. Редакция | The Times Русский антигерой "Разоблачение одного из россиян, совершивших нападение в Солсбери, доказывает не только то, что отравление Скрипалей представляло собой официально спонсированную операцию, но и то, что каждое заявление Москвы, начиная с марта, когда произошел инцидент, было призвано вводить в заблуждение и обманывать", - пишет The Times. "У России есть межконтинентальные ядерные ракеты и огромная постоянная армия, но ее наиболее часто используемое оружие - ложь", - говорится в редакционной статье. "Вопрос в том, как Британия, да и любая западная страна, может стремиться к нормальным дипломатическим отношениям с путинской Россией. Двусторонние отношения должны строиться на основе некоторого взаимного уважения, и даже если есть разногласия, они должны быть проникнуты откровенностью. Путин привнес лишь цинизм и презрение. Его действия призваны показать, что никакая критика со стороны общественности не изменит его поведение", - пишет издание. "Российский режим уже имеет дело с целым рядом санкций из-за своих действий на Украине, вмешательства в выборы и отравления Скрипаля. Более сотни российских дипломатов в этом году были высланы с Запада. Кремль делает вид, что эти меры его не волнуют. Он лжет, и это никого не удивляет", - заключает газета. Источник: The Times