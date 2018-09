28 сентября 2018 г. Том Уиппл | The Times Ученые нашли свежую замену кондиционеру. Это краска "В списках самых значительных изобретений в истории регулярно упоминается кондиционер - технология, которая позволяет нам жить и работать в самых неблагоприятных местах на планете. Но что, если мы упустили решение попроще - краску", - пишет журналист The Times Том Уиппл. Ученые разработали краску, которая отражает 96% солнечного тепла, и в результате стена здания оказывается на 6 градусов Цельсия холоднее воздуха. По словам исследователей, эта краска значительно уменьшит потребность в кондиционере. "Хотя в некоторых средиземноморских странах есть традиция красить здания в белый цвет, обычная белая краска отражает примерно 80% видимого света и плохо отражает ультрафиолетовую и ближнюю инфракрасную область спектра", - отмечает автор статьи. Физики из Колумбийского университета создали новую краску после того, как заметили необычное свойство одного полимера. Превращаясь из жидкости в тонкую твердую пленку, при определенных условиях он из бесцветного становился белым. Полимер приобретал губчатую консистенцию, что и объясняло белизну: так же бесцветная вода белеет, становясь снегом. "Они поняли, что это был не просто белый - это был самый белый цвет из когда-либо виденных. Используя ту же технику с разными полимерами, ученые обнаружили, что аналогичный эффект может дать один из них, достаточно стойкий для краски", - сообщает Уиппл. Источник: The Times