28 сентября 2018 г. Фиона Гамильтон, Бен Макинтайр, Кэтрин Филп | The Times Журналист Роман Доброхотов, стоящий за разоблачительной статьей об отравлении в Солсбери, ожидает, что в Москве его арестуют "Российский журналист, стоящий за разоблачительным материалом об отравлении в Солсбери, летит сегодня обратно в Москву и ожидает, что власти его задержат", - сообщает The Times. Редактор сайта The Insider Роман Доброхотов сказал, что мог бы получить политическое убежище, но в Москве у него жизнь, к которой ему хотелось бы вернуться, передают журналисты Фиона Гамильтон, Бен Макинтайр и Кэтрин Филп. По мнению Доброхотова, ему вряд ли причинят вред, но он ожидает задержания. "По его словам, его могут обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства из-за раскрытия информации о неудавшихся убийцах Сергея Скрипаля, опозоривших Кремль. Власти могут создать юридические проблемы или закрыть его банковский счет", - пишут авторы статьи. Доброхотов сказал The Times: "У меня много знакомых и друзей в Москве. Уехать из страны - это не самое простое решение". "Я очень волнуюсь. Он очень храбрый журналист", - поделился Мориц Ракузицкий, главный сотрудник Bellingcat, занимающийся расследованиями. Источник: The Times