28 сентября 2018 г. Дженет Хук, Кристина Питерсон и Натали Эндрюз | The Wall Street Journal Дело судьи Кавано и Кристин Блази Форд вызывает острые разногласия в США В четверг, на заседании юридического комитета Сената США, дали показания Бретт Кавано, кандидат в члены Верховного суда США, и Кристин Блази Форд, обвиняющая его в сексуальных домогательствах, сообщает The Wall Street Journal. Это заседание "высветило и обнажило многие из острых разногласий, которые раздирают страну", полагают журналистки Дженет Хук, Кристина Питерсон и Натали Эндрюз. На заседании стало очевидно, как много поставлено на кон в этой истории, полагает газета. "Республиканская партия пытается продвинуть кандидата, назначение которого "накренит вправо" Верховный суд, а демократы, двигаясь в кильватере движения #MeToo, ратуют за скрупулезное расследование обвинений в сексуальных домогательствах. Заседание проводилось с оглядкой на ноябрьские выборы, на которых решится, кто будет господствовать в Конгрессе и сможет ли администрация Трампа продвигать свою программу", - говорится в статье. Сегодня юридический комитет должен проголосовать за или против кандидатуры Кавано. "Судья Кавано, пышущий негодованием и часто стараясь удержаться от слез, защищал свою личную репутацию, отклоняя обвинения в нападении (на Блази Форд и других женщин. - Прим. ред.), одновременно атакуя демократов из комитета с узкопартийных позиций", - пишет издание. "Этот процесс утверждения кандидатуры превратился в национальный позор, - заявил Кавано комитету. - Вы заменили "по совету и с согласия Конгресса" на "найти и уничтожить". "Незадолго до этого Форд, профессор колледжа в Калифорнии, рассказала законодателям - причем ее голос иногда срывался, - что ее "донимают воспоминания" после предполагаемого нападения на вечеринке в доме знакомых летом 1982 года, нападения, из-за которого, как она говорит, ей было нелегко справляться с учебной программой, а также десятки лет пришлось бороться с чувством паники и повышенной тревожности. Она сказала, что "на сто процентов" уверена, что именно будущий судья Кавано и его друг Марк Джадж затолкали ее в комнату и что именно судья ощупывал ее тело и пытался стащить с нее одежду. Джадж сказал, что совершенно не помнит этого инцидента. 51-летняя Форд, доктор психологии, сказала, что у нее остались "неизгладимые" воспоминания о "смехе, громком смехе обоих и о том, как они надо мной потешались". 53-летний судья Кавано отрицает обвинения", - говорится в статье. Авторы отмечают, что прямую трансляцию заседания смотрели повсюду в США, причем на Нью-Йоркской фондовой бирже "брокеры застыли, внимая происходящему". Газета также описывает стратегии сторон: "Республиканцы избегали прямых нападок на доктора Форд и целились в законодателей-демократов, обвиняя их в сокрытии информации о ее обвинениях до последних этапов утверждения кандидатуры Кавано. Демократы в ответ многократно требовали, чтобы Кавано попросил ФБР провести полномасштабное расследование вопроса. Судья не высказался за дальнейшее расследование". Утверждение кандидатуры Кавано в Верховном суде - первостепенная цель многих из тех, кто голосует за республиканцев. Республиканцы опасаются, что, если им не удастся провести его в Верховный суд, республиканский электорат будет деморализован, а явка на промежуточных выборах в Конгресс снизится. "Но в то же время республиканцы рискуют показаться черствыми в глазах женщин из своего электората, которые и так массово переходят на сторону кандидатов-демократов", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal