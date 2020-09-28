Этот берлинский активист - агент Кремля?

"Глобальные права мирных людей" - название обосновавшейся в шести европейских странах "неправительственной организации" под руководством проживающего в Берлине Олега Музыки, кажется, не вызывает подозрений. Однако расследование, проведенное Bild, показывает: у НПО есть темная тайна, а "председатель немецкого подразделения" и фактический шеф организации поддерживает тесную связь с правоэкстремистскими и близкими к Кремлю силами".

"Олег Музыка приехал в Германию летом 2014 года, - пишет журналист Юлиан Репке. - До этого вскоре после революции на Майдане он пытался создать в украинской Одессе "Новороссию". Несмотря на масштабную помощь со стороны российской спецслужбы, попытка потерпела неудачу - а Музыку чуть не убили украинские националисты".

"Вскоре совместно с остальными на "Форуме венгерских левых" он основал свою НПО, якобы левого толка. Одновременно он устанавливал контакты с правоэкстремистской средой Германии, - указывает издание. - (...) Музыка выступал на нескольких мероприятиях "Национально-освободительного движения", целью которого является "противодействие господству Соединенных Штатов и европейских стран". (...) С 2017 года Музыка более сдержан в своей поддержке правоэкстремистской, антизападной среды. Вместо того, чтобы самому выступать на демонстрациях, он снимает их на камеру якобы в качестве "стороннего наблюдателя". А затем в лучшее эфирное время он сообщает о своих наблюдениях по российскому государственному телевидению".

"После прибытия в берлинскую клинику Charité отравленного критика Кремля Алексея Навального он в течение 50 минут снимал территорию, прилегающую к больнице, включая входы в вспомогательные здания и ограждения, и опубликовал видео в интернете", - говорится в статье.

О политических убеждениях Музыки могут рассказать и его многочисленные профили в соцсетях, продолжает автор статьи. "В то время как в Twitter и Facebook он ставит лайки в основном крайне левым и левым организациям, (...) в российской соцсети "Одноклассники" ему нравятся такие группы, как "Команда Путина онлайн" или "ЕС против НАТО", а также другие российские националистические и европейские правоэкстремистские организации".

"Музыка то и дело летает в Москву и посещает Кремль - якобы в качестве туриста... Однако западные следователи в этом сомневаются. По информации Bild, Олега Музыку держат на прицеле как немецкие, так и европейские спецслужбы. В то время как немецкие службы считают Музыку и его организацию скорее безобидными, службы разведки других стран уверены: Музыку финансирует Москва, и он действует по поручению руководства российского государства. Его предполагаемая задача: шпионаж и дестабилизация Германия и Европы".

"(...) При этом НПО поддерживает тесную связь с близкими к Кремлю группами, например, "Ночными волками", и, вероятно, с кремлевскими ведомствами, как показывает мероприятие, прошедшее в октябре 2019 года. На одном из мероприятий, организованных "НПО" в нидерландской Гааге, был показан фильм "MH17 - призыв к правосудию", после которого состоялась дискуссия с режиссером. Содержание фильма: "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines с 298 людьми на борту был сбит над Восточной Украиной не российским зенитным ракетным комплексом, а украинским военным самолетом", - говорится в статье.

"Звездной гостьей мероприятия стала режиссер фильма Яна Ерлашова, которая раньше работала на российском государственном телеканале Russia Today, а в 2019 году основала платформу Bonanza Media, которая и сняла фильм. Многочисленные расследования свидетельствуют о том, что свои эксклюзивные документы Bonanza Media получает от российской спецслужбы. По информации Bild, издание, возможно, также напрямую финансируется Кремлем".

"После того, как стало известно о вероятном сотрудничестве с российскими спецслужбами, 30 августа 2020 года Bonanza Media прекратило свою деятельность, обосновав это отсутствием финансовых средств".

При этом, отмечает издание, для приглашения на показ фильма в 2019 году организация "Глобальные права мирных людей" неправомерно использовала логотип Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ, "чтобы придать мероприятию "официальный" вид".

"Bild направил Олегу Музыке письменный запрос относительно всех обвинений в адрес него и его организации. Реакции не последовало", - пишет издание.