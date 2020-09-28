Российские предприятия готовятся к новым блокировкам из-за роста числа случаев заболевания Covid-19

"Российские предприятия готовятся к возобновлению мер изоляции после того, как всплеск новых случаев коронавируса на прошлой неделе разбил надежды на то, что страна успешно сдержала пандемию", - передает < a href="https://www.ft.com/content/f0696f19-fe0b-425c-8e73-3703bd44dec3">Financial Times.

"(...) Резкое увеличение числа новых случаев заражения за последние две недели вызвало опасения, что будет необходима новая изоляция. В воскресенье в Москве было зарегистрировано более 2 тыс. новых случаев заражения, что почти вдвое больше, чем было зарегистрировано тремя днями ранее, и является самым высоким суточным ростом с начала июня. Общее число новых случаев заражения в стране подскочило до 7 867, что стало самым высоким показателем за три месяца", - говорится в статье.

"Первая волна была плохой, но сейчас приближается следующая, и она будет еще хуже, - заявил FT глава российской компании, в которой работает более 15 тыс. человек. - В марте и апреле мы многое узнали о том, как это контролировать... и сейчас нам нужно сделать то же самое".

"В свете растущего уровня заражения Сбербанк, крупнейший кредитор России и один из крупнейших работодателей, собирается перевести половину своих московских сотрудников на удаленную работу, в то время как X5, крупнейший розничный продавец продуктов питания в стране, заявил, что отправляет 90% сотрудников своего московского офиса работать из дома".

Издание напоминает, что мэр города Сергей Собянин попросил жителей столицы старше 65 лет и людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, оставаться дома, начиная с утра понедельника, предупредив об "ужасных последствиях? коронавируса, совпадающего с сезонным гриппом. (...) По данным государственного новостного агентства РИА Новости, его администрация направила прямые письменные запросы более чем 5 тыс. компаний, базирующихся в Москве. Заместитель министра энергетики России сказал, что министерство готовится снова попросить своих сотрудников работать удаленно.

(...) "Но любое повторное введение широко распространенных мер изоляции в России является политически щекотливым делом, учитывая решение президента Владимира Путина отменить первоначальный карантин этим летом, его решительную поддержку разрабатываемой в России вакцины Covid-19, а также последовательные отрицания Кремлем, что будут повторно введены ограничения в отношении граждан и предприятий, - напоминает газета. - Путин принял противоречивое решение об отмене национальных мер изоляции для проведения национального референдума в июне по новой конституции, которая позволяет ему править страной в качестве президента еще на 12 лет. Снятие запрета также позволило провести в начале этого месяца ряд региональных выборов".

(...) "В России уровень смертности от вируса намного ниже, чем в других странах. Москва опровергла, что в ее официальных данных занижается количество инфекций и смертей от пандемии".

(...) "Несмотря на выборочные проверки предприятий розничной торговли и других отраслей, ориентированных на клиентов, и постоянные объявления в общественном транспорте о необходимости носить маски и перчатки, московские автобусы, поезда метро и торговые центры по-прежнему полны людей, которые не принимают никаких мер предосторожности, - указывает газета. - Опрос, проведенный государственным социологическим агентством ВЦИОМ, показал, что лишь 52% россиян носят лицевую маску в ответ на пандемию, и 38% соблюдают правила социального дистанцирования".