Прибалтийцы считают Макрона союзником против путинской России

"Визит Макрона в Литву в понедельник и в Латвию во вторник происходит в тот момент, когда Европа решительно выступает против Кремля", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Вильнюсе Сириль Луи.

"(...) Этот первый визит главы французского государства после визита Жака Ширака в июле 2001 года должен прояснить некоторые недоразумения. Литовцы, вступившие в Евросоюз и НАТО в 2004 году, присягнули альянсу ради того, чтобы гарантировать свою безопасность перед лицом России. Стоит ли говорить, что они невысоко оценили обвинение, выдвинутое в ноябре 2019 года Эммануэлем Макроном против Североатлантического альянса, находящегося в состоянии "смерти мозга". Ничуть не больше им пришелся по душе его план, обнародованный год назад без предварительной консультации со столицами Центральной и Восточной Европы, по поводу начала стратегического диалога с Москвой. С точки зрения Вильнюса, эта инициатива восходит к давнему искушению Франции вести дела с Россией как бы между двумя державами, порой ценой проявления некой наивности и без учета мнения ее восточноевропейских соседей", - отмечает спецкор.

"(...) Литва, последовательно оккупированная Красной армией (1940 г.), захваченная нацистской Германией (1941 г.) и затем поглощенная Советским Союзом (1944-1990 гг.), воспринимает свое соседство с Россией как экзистенциальную угрозу. В Калининградском анклаве, протянувшемся на более чем 220 км вдоль ее границы, Москва разместила более 10 тыс. военнослужащих, зенитные системы С-400, а также ракеты "Искандер", способные нести ядерные боеголовки. В последние годы Россия также усилила свой Западный военный округ и регулярно участвует в совместных учениях на территории Белоруссии", - указывает журналистка.

"В глазах Москвы речь идет прежде всего об укреплении ее военной организации в своей стратегической зоне, которую она считает особенно подверженной опасности в контексте ухудшения своих отношений с НАТО, - поясняет Изабель Факон, старший научный сотрудник Фонда стратегических исследований, специалист по российской политике безопасности и обороны. - Но вполне можно понять и то, что страны Балтии, с учетом их истории, демографии и украинского кризиса 2014 года, со своей стороны, усматривают в этом угрожающий характер действий".

"Литовские лидеры, убежденные в том, что Кремль рассматривает французские инициативы как признак слабости, ободрились из-за последних сигналов, полученных из Парижа. Состоявшийся 14 сентября телефонный разговор Эммануэля Макрона и Владимира Путина по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального явил собой необычайный диалог глухих. Раскрытие его содержания в статье Le Monde в Вильнюсе было воспринято как знак французского раздражения", - говорится в публикации.

"Этот визит, предпринятый в разгар белорусского кризиса, посылает интересный сигнал как России, так и странам Балтии, - анализирует Тара Варма, директор парижского офиса Европейского совета по международным отношениям. - Для Эммануэля Макрона это прекрасная возможность исправить плохое впечатление, оставленное некоторыми занятыми им позициями. Ему придется прояснить, что представляет собой стратегическая автономия, к которой он призывает, и повторить, что Европейская оборона не предназначена для замены НАТО".

"(...) В Елисейском дворце подчеркивают, что этот визит "даст возможность выслушать наших партнеров по чувствительным для них вопросам, особенно в отношении России, но также обсудить с ними, как лучше всего продвигаться дальше, в их собственных интересах и в интересах Европы". Иными словами, речь идет не столько о том, чтобы отказаться от диалога с Кремлем, хотя по настоящее время он оказывался малоплодотворным, сколько о более активном вовлечении в него стран Балтии. И подобные амбиции можно незамедлительно осуществить на белорусской земле", - рассуждает Сириль Луи.

"В прошлый четверг в интервью Le Figaro оппозиционерка Светлана Тихановская призвала Эммануэля Макрона "говорить громче" и воспользоваться своими отношениями с Владимиром Путиным для выхода из тупика. "Нам хотелось бы, чтобы Франция начала диалог и сыграла роль посредника" с минским режимом, - добавила она. Ее просьба, очевидно, была услышана. "Ясно, что Лукашенко должен уйти", - сказал президент Франции в интервью Journal du dimanche, уточнив накануне отъезда в Вильнюс, что не исключает возможности встретиться там с Тихановской", - резюмирует автор статьи.