Новая война с опасным потенциалом грозит разгореться за Нагорный Карабах

"С утра воскресенья в конфликтном регионе Нагорный Карабах на Южном Кавказе идут бои. Армения и Азербайджан объявили военное положение и выступили с обвинениями в адрес друг друга. Ужесточение боевых действий может повлечь за собой серьезные последствия", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"(...) С раннего утра воскресенья на линии фронта ведутся наиболее ожесточенные за более чем четыре года бои. (...) Враждующие страны обвиняют друг друга в начале наступления. Однако риторика, наблюдаемые на протяжении нескольких дней подготовительные действия и время конфликта подкрепляют точку зрения Армении, согласно которой к наступлению перешел Азербайджан", - отмечает журналист Маркус Акерет.

"Премьер-министр Никол Пашинян объявил в Армении военное положение и распорядился о мобилизации армии. Он призвал другие страны к посредничеству; иначе, по его словам, грозит война, которая выйдет на пределы региона. Ранее военное положение объявило и правительство Карабаха. Армения считает себя протектором Нагорного Карабаха, принадлежащего, согласно международному праву, Азербайджану, но признанного Арменией независимым государством, и занимает семь относящихся к территории Азербайджана провинций в качестве буфера безопасности. Во внутриполитическом смысле регион теснейшим образом связан с Арменией. (...) Конфликт вокруг Нагорного Карабаха существенное влияет на трудную ситуацию в Армении. Надежда на то, что, благодаря Пашиняну, принадлежащему другому политическому поколению, обстановка разрядится, была недолгой", - говорится в статье.

"Руководство Азербайджана во главе с президентом-автократом Ильхамом Алиевым с начала тяжелых боев утром в воскресенье настаивает на том, что нападение было совершено Арменией и Азербайджан был вынужден начать контрнаступление. (...) Но то, что одновременно с эскалацией по всему Азербайджану упала скорость интернета, а популярные соцсети, за исключением активно используемого в пропагандистской борьбе сервиса коротких сообщений Twitter, были заблокированы, кажется едва ли случайным", - указывает Акерет.

"В Азербайджане уже на протяжении нескольких дней появлялись сообщения о призыве военнобязанных на "военные учения". (...) Заявление правительства в Степанакерте о переносе резиденции парламента в город Шуша, который Азербайджан считает историческим центром Карабаха, вызвал бурную реакцию и, вероятно, ускорил подготовительные военные действия. Высказывание Хикмета Гаджиева, помощника Алиева по внешнеполитическим вопросам, о том, что Армения должна вернуть все оккупированные районы Азербайджана, чтобы положить конец военным столкновениям, свидетельствует о бескомпромиссной позиции Баку и также отвлекает внимание от внутриполитических проблем", - пишет издание.

"В этот конфликт, смягченно называемый "замороженным", косвенно вовлечены Россия, Турция, несколько европейских государств и США. Россия, Франция и Америка уже несколько лет пытаются в рамках так называемой Минской группы ОБСЕ выступить посредниками. Однако успеха достигнуто не было, и усилий предпринималось все меньше. (...) Теперь же эскалация напряженности обладает потенциалом войны, которая выйдет за пределы двух враждующих соседей".

"Россия придерживается двойственной позиции и пытается сохранять не совсем честный нейтралитет, - указывает издание. - В Армении Москва располагает военной базой; Россия является гарантом Еревана в политике безопасности, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. В отличие от Баку Армения принимала участие в крупных российских учениях "Кавказ-2020" на прошлой неделе. Однако в политическом смысле смена власти в Армении в 2018 году не прошла бесследно для двусторонних отношений. Россия также поддерживает долгие и хорошие отношения с Алиевым, стиль правления которого ближе Москве и которому Россия, как и Армении, поставляет оружие".

"Активнее, чем когда-либо, в ситуацию вмешивается и Турция. В воскресенье президент Турции Эрдоган гарантировал Азербайджану свою помощь. (...) Если Турция напрямую вмешается в конфликт, а Россия в рамках своих обязательств выступит на стороне Армении, это может привести к цепной реакции, которая затронет и НАТО", - заключает Neue Zürcher Zeitung.