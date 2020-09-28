Евросоюз компрометирует себя

"Вето Кипра, перенесенный саммит и разгоревшиеся дебаты о принципе единогласия во внешней политике: попытки ЕС ввести санкции против режима Лукашенко превращаются в фарс", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В сущности, для того, чтобы ввести против Белоруссии санкции, о которых было объявлено давно, все готово. Списки примерно с 40 соратниками правящего Александра Лукашенко, в отношении которых должен быть введен запрет на въезд в ЕС и счета которых должны быть заблокированы, давно составлены. Но не хватает согласия министров иностранных дел ЕС. И поэтому по сей день - спустя почти два месяца после фальсифицированных выборов в Белоруссии и начала демонстраций против Лукашенко - никаких санкций ЕС не видно", - констатирует издание.

"Причина этого совсем не связана с Белоруссией. Республика Кипр (север острова оккупирован турецкими войсками) ведет спор с Турцией о полезных ископаемых в восточной части Средиземного моря. Чтобы воспрепятствовать по-настоящему интенсивному поиску Турцией газа в этом регионе, президент Никос Анастасиадис требует от своих партнеров по ЕС ввести санкции против Турции. Пока их не будет, киприоты в свою очередь не намерены одобрять санкции против Белоруссии", - поясняют авторы статьи.

"Это касается и Греции, которая также спорит с турками об ископаемых, но, по крайней мере, не блокирует открыто санкции против Лукашенко. Так вопрос затянулся - и провал Европы растет с каждым днем".

"Огорчает, что ЕС все еще не может прийти к единой позиции относительно санкций против режима Лукашенко, - сказал в разговоре с Der Spiegel Дэвид Макаллистер (ХДС), глава комитета Европарламента по международным делам. - В очередной раз становится ясным: в вопросах о санкциях и правах человека принцип единогласия необходимо заменить. Совместная внешняя политика ЕС должна стать более эффективной".

"Если из-за блокады Кипра ЕС не сможет ввести санкции против Белоруссии и в среднесрочной перспективе, "ущерб, нанесенный внешнеполитической репутации ЕС, будет огромным", заявила политик из партии СДПГ Катарина Барли, заместительница председателя Европарламента. "Это не лучший пример европейской сплоченности и решимости", - констатировал Райнхард Бютикофер, политик из партии "Зеленые", занимающийся внешнеполитическими вопросами".

"В свою очередь многие страны ЕС, прежде всего Германия, отказываются следовать желанию Кипра добавить Турцию в санкционный список. Они не хотят отягощать и без того напряженные отношения с Анкарой, в том числе из-за миграционного вопроса", - отмечает издание.

То, что председатель Европейского совета Шарль Мишель ушел на карантин, в результате чего запланированный на конец прошлой недели саммит был перенесен на неделю, "вызвало во многих государствах ЕС недовольство, так как Мишель, очевидно, даже не подумал о том, чтобы направить на саммит своего представителя", говорится в публикации.

"Диктатор Лукашенко использовал нерешительность европейцев, чтобы создавать факты. В кругу доверенных лиц он вступил в должность президента. "Так Лукашенко увеличивает задачу для ЕС", - говорит опытный брюссельский дипломат. Имея в виду следующее: до этого дня ЕС не признавал результаты выборов. Теперь же речь идет о президенте, который, как бы неправомерно это ни было, занимает свой пост", - резюмирует Der Spiegel.