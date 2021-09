28 сентября 2021 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Российская Арктика теряет людей. Вернет ли их бесплатная земля? "Териберский берег - это ресторан почти в буквальном смысле на краю света. С его палубы можно полюбоваться холодным Баренцевым морем, а в удалении - ничем иным, как Северным полюсом. В ресторане можно заказать горячий борщ, стейк из лосося и даже что-то под названием салат из печени трески. Снаружи ресторан, связанные с ним площадки для кемпинга, и несколько новых отелей расположены среди полуразрушенных зданий и гниющих останков затонувших рыболовных судов. Новое сооружение среди руин, похоже, построено по принципу "если его построить, люди придут", - пишет обозреватель The Christian Science Monitor Фред Уэйр. "Когда-то Териберка была процветающим рыболовным и молочным колхозом. Но конец советской плановой экономики обрек ее на экономическую бесполезность. Большинство людей сбежали, оставив сцену, настолько унылую, что российский кинорежиссер Андрей Звягинцев выбрал ее в качестве декорации для своего номинированного на Оскар фильма "Левиафан", повествования о безжалостном отчаянии и безнадежности современной России, - говорится в статье. - Теперь, чтобы попытаться остановить постсоветский отток людей с экономически застойного Крайнего Севера России, правительство предлагает людям бесплатную землю в обмен на обещание построить на ней что-нибудь в течение пяти лет, а также специальные налоговые льготы для всех, у кого есть что-то, выглядящее как жизнеспособный бизнес-план". (...) "Две правительственные программы, которые были реализованы в последние месяцы, называются "Арктический гектар" и "Арктическая зона". Первая предназначена для отдельных лиц, которые могут выбрать гектар (около 2,5 акра) на онлайн-карте, на которой отражено около 3 тыс. квадратных миль (около 2 млн акров) предлагаемых государственных земель. Если человек что-нибудь построит там в течение пяти лет, это становится его законной собственностью. Второй план предназначен для групп, которым нужна земля для неких предпринимательских целей, и они могут рассчитывать на налоговые каникулы и юридическую поддержку со стороны правительства", - сообщается в публикации. (...) "Многие люди по понятным причинам скептически относятся к предложению правительства о земле - речь, в конце концов, идет об участке тундры, вероятно, вдали от дорог и другой инфраструктуры, который замерзает зимой и заболочен коротким арктическим летом. Но есть немало желающих, большинство из которых задумываются о строительстве дачи или загородного дома. Некоторые надеются создать какой-нибудь туристический объект, например, отель, рыболовный лагерь или центр зимних видов спорта". "В Териберке позитивная тенденция наблюдалась еще до того, как были объявлены новые земельные льготы. До того, как разразилась пандемия COVID-19, сюда стекались сотни азиатских туристов, привлеченных чистой арктической экзотикой этого места; прекрасные возможности для охоты, рыбалки и пеших прогулок; а зимой - возможность увидеть северное сияние, которое, по общему мнению, весьма впечатляюще. Хотя рост азиатского туризма остановился из-за пандемических ограничений, начали приезжать значительное количество россиян, отчасти из-за прекращения международных поездок, но также под влиянием убедительных изображений крайнего севера их собственной страны в таких фильмах, как "Левиафан", - пишет обозреватель. "Единственный свежий момент, который может быть в судьбе этой деревни - это туризм", - говорит Протас Бардаханов, местный гид и владелец хостела. "До Мурманска вполне легко можно добраться по воздуху из таких больших городов, как Москва и Санкт-Петербург. Ехать сюда, до Териберки, на самом деле дольше, но терпимо". "Люди приезжали до пандемии, и о репутации этого места узнали. Если границы снова откроются, мы можем ожидать возвращения азиатских туристов, а тем временем приехало много россиян. Зимой главная причина номер один - увидеть северное сияние ... и здесь есть чем заняться и что посмотреть", - указывает он. "Валерий Лебедев и его деловой партнер Максим Кукушкин подали заявку на получение льгот в рамках бизнес-плана "Арктическая зона" и находятся на начальном этапе строительства первого из, как они надеются, сети придорожных кафе и зарядных станций. Это прыжок в неизвестность, поскольку в настоящее время во всей Мурманской области всего два электромобиля - Tesla и Porsche - и всего две общественные зарядные станции. "Многие люди хотят купить электромобиль, но их разочаровывает отсутствие зарядных объектов, - говорит Лебедев. - Мы будем предоставлять ряд услуг для водителей, но основная идея - это зарядные станции. Когда границы снова откроются, мы ожидаем, что по дороге в Финляндию будут много ездить, и мы хотим послать сигнал людям, чтобы они приезжали на своих электромобилях, потому что инфраструктура уже существует. Если это сработает, мы будем расширяться". Кукушкин также подает заявку на получение участка земли в рамках программы "Арктический гектар". "Я все еще решаю, но мне нужно место с красивым видом, - говорит он. - Кажется, здесь предлагается много хороших земель, не слишком далеко от цивилизации. Сначала построю дачу для себя и своей семьи. Затем, может быть, небольшой бизнес. Что-то связанное с туризмом, например, рыболовный лагерь". (...) Источник: The Christian Science Monitor