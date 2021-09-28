Многоголосие путинских гномов

"Выборы в Госдуму показали, что в России государственная власть умнее "умного голосования". Члены парламента от других партий, за исключением "парфюмерной" партии, - это путинские гномы", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung писатель Виктор Ерофеев.

"Как и на предыдущих выборах, преданная Путину партия "Единая Россия" вновь получила конституционное большинство: 324 из 450 мест".

"Парламент - не место для дискуссий", - с рабской покорностью и гениальным простодушием сказал однажды бывший спикер Госдумы, метко сформулировав тем самым сущность своего государства. Именно так функционировал в свое время советский парламент - Верховный Совет СССР. В него постепенно превратилась и путинская Госдума", - указывает автор статьи.

"Но не 324, а все 450 мест, независимо от партийной принадлежности, будут заняты искренними поклонниками президента, его соратниками, почитателями, вассалами, слугами, лакеями - называйте их, как хотите. Сегодня и в ближайшие 5 лет мы будем иметь дело с 450 маленькими путиными, выдающимися гномами нашего времени. Они одновременно похожи и непохожи друг на друга", - говорится в статье.

"Есть маленькие путины с красноватыми лицами - наши славные коммунисты и сталинисты, которые на полном серьезе считают Сталина самой значимой личностью XX века. У нас есть суровые националисты и шовинисты под безумным командованием Владимира Жириновского. Другие называют себя "Справедливой Россией", и для них Путин, несомненно, - сама справедливость. Наконец, есть совсем юные политические новички - очень обозримая партия маленьких путиных под названием "Новые люди", с налетом либерализма и псевдолиберализма. Все эти нюансы можно найти и в самом Путине, и все эти его ответвления, отражения его собственных мыслей, служат только для того, чтобы доставить ему радость".

"Европейский Союз поспешил раскритиковать проведение выборов в России, заявив, что они прошли в атмосфере запугивания критически настроенных и независимых голосов. США и Великобритания тоже прокомментировали наши выборы, заявив, что не видят свободы и честного процесса голосования".

"На это я могу сказать: если бы выборы были проведены по всем правилам западной демократии, без всяких ухищрений и манипуляций, (...) Путин все равно победил бы с большим отрывом и получил бы конституционное большинство. Единственное отличие заключалось бы в том, что какое-то незначительное число тех, кто не очень благосклонно относится к Путину, прошли бы в Госдуму, и в новой Думе они попытались бы немного пошуметь и превратить ее в место для дискуссий".

"Этим, как считают наши правители, они раскачали бы лодку, в которой плывет вся Россия, а раскачивать лодку нельзя, ведь вся страна со всех сторон окружена врагами. (...) Вместе с Путиным и наш замечательный народ не доверяет другим государствам, не любит западную демократию, не считает себя европейским, презирает либеральные ценности, точнее, даже не понимает, что это такое. Вместо этого он с энтузиазмом ходит на рыбалку и охоту, любит силу и футбол. Для народа Путин, мальчик из бедной ленинградской семьи, спортсмен, шпион, - один из них, даже, если хотите, свой, тот, которого они понимают".

"Политическая культура нашего народа сформировалась в Советском Союзе, где на выборах не было выбора, а голосовать можно было только за кандидата, определенного сверху - и люди были довольны, это был праздничный день, на улицах играла музыка, а апельсины из Марокко, которые обычно трудно было достать, продавались ящиками. Ни один Госдеп США в то время не возмущался такими выборами; Советский Союз, считает наш народ, уважали".

"Теперь наши государственные органы решили проявить почтение к советской традиции и сделать из выборов народный праздник. Поэтому за несколько недель до них они раздали по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей военным. (...) Пенсионеры были довольны, ведь до Путина ельцинская команда их так не баловала", - отмечает автор статьи.

"Некоторое время назад Навальный и его соратники придумали метод под названием "умное голосование". Он заключался в том, чтобы не позволить самым большим путинским энтузиастам из "Единой России" получить конституционное большинство. Это должно было предотвратить полную зависимость Думы от президента. В кругах нашей интеллигенции мнения об "умном голосовании" расходятся".

"Одни все еще думают, что Навальный прав и что если бы вместо "Единой России" большое количество голосов получили коммунисты и сталинисты, так можно было бы позлить Путина. Скептики же считают, что Путин все же лучше, чем коммунисты или партия Жириновского. (...) "Умное голосование" провалилось. А Навальный вряд ли выйдет из тюрьмы при жизни Путина".

"На "умное голосование" Навального президентский аппарат ответил по-своему "умными" ходами. Кандидаты боролись за место в Думе, но были, по сути, взаимозаменяемы. По крайней мере, в начале имелось определенное количество кандидатов, которые не были путинскими гномами. Против них была направлена стратегия проведения трехдневного голосования с 17 по 19 сентября - прекрасное изобретение нашего авторитаризма. Помимо обычного голосования, была возможность проголосовать электронным способом. Если уж с обычными урнами для голосования можно выполнять различные трюки, то электронное голосование делает возможным просто всё! Поэтому независимые кандидаты, победившие в обычном голосовании, после подсчета так называемых электронных голосов оказались проигравшими", - говорится в статье.

"Разгромив оппозицию Навального, государственная власть создала партию "Новые люди" или, по крайней мере, помогла создать эту "парфюмерную партию", как называют ее оппоненты, поскольку ее лидер Алексей Нечаев является номером один на российском косметическом рынке. Государственная власть уже давно хотела создать такую лояльную либеральную партию с "правоцентристской" ориентацией, которая занималась бы борьбой с мусором, высокой смертностью в ДТП и другими гуманитарными вопросами. Наконец-то такая партия появилась".

"Но как борцы с мусором будут бороться в Госдуме, предсказать несложно. В последние годы Дума приняла множество репрессивных законов, которые отбросили Россию назад в СССР. Есть все основания полагать, что это историческое возвращение назад продолжится, причем с изрядным рвением. Не зря Путин говорил о распаде СССР как о величайшей геополитической катастрофе XX века. Страна находится в процессе решительной мобилизации против придуманной Кремлем угрозы со стороны внешних врагов на Западе, которые, в частности, откололи Украину от братской России (только на время, как считает Москва!), и со стороны внутренних противников режима, которые еще не побеждены до конца и на которых теперь лежит клеймо "иностранных агентов".

"Серьезно разыгрывая сценарии войны, государство внушает населению страх и неприятие Запада. А население, в сущности, принимает правила игры. Маленькая партия "новых людей" не осмелится воспротивиться этим новым формам мобилизации - и поэтому в скором времени потеряет свой парфюмированный облик".

"Страной управляет вождь, он несменяем. Только когда биология скажет свое решающее слово, по стране пройдет импульс, и наступит момент, когда откроется историческая правда о реальном будущем России. В этот момент пригодился бы новый Петр Великий, который решительно повел бы Россию в Европу. Но где же ты, будущий Петр Великий? Пока у нас только 450 маленьких путиных", - заключает Ерофеев.