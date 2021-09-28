Рискует ли Бордо оказаться под водой в 2050 году?

(...) "В 2050 году, если мы ничего не предпримем, то Камарг, Марэ Пуатевен, Дюнкерк и Бордо окажутся под водой. Ежегодно будет затапливаться один миллион французов". Во время дебатов между Жаном-Люком Меланшоном и Эриком Земмуром в прошлый четверг кандидат в президенты от партии "Непокоренная Франция" (LFI) настаивал на потенциальном воздействии глобального потепления на территорию Франции, если ничего не будет сделано для максимального сокращения наших выбросов парниковых газов (ВПГ). Но соответствует ли представленный им образ Франции через 30 лет прогнозам ученых?" - пишет Le Figaro.

(...) "Ничего не делать" означало бы, прежде всего, не прилагать больше усилий для ограничения выбросов парниковых газов. Этот сценарий входит в число сценариев, которые рассматривались в рамках последнего доклада Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), опубликованного в августе. Так, следование текущей траектории может привести к повышению средней температуры на 4-5 градусов к концу столетия, в то время как Парижское соглашение поставило цель не допустить повышения средней глобальной температуры к 2100 году более чем на 2 градуса от уровня предыдущей доиндустриальной эпохи", - говорится в статье.

(...) "Под воздействием таяния полярных льдов, горных ледников, расширения океанических вод повышение уровня моря станет неизбежным. Международные ученые, участвовавшие в разработке доклада МГЭИК, отмечают, что "глобальный средний уровень моря с 1900 года повышался быстрее, чем в любой другой предыдущий век, по крайней мере, за последние 3000 лет". В период с 1901 по 2018 год он увеличился в среднем на 20 см, с сильным ускорением с 1990-х годов, "весьма вероятно" связанным с человеческой деятельностью", - передает автор статьи Анна-Лора Фремон.

"По мнению экспертов, этот рост будет продолжаться более устойчивыми темпами: даже при самом оптимистичном сценарии, если мы резко сократим выбросы парниковых газов, к концу века уровень мирового океана повысится на величину от 28 до 55 сантиметров. Но при самом негативном сценарии уровень вводы поднимется больше, чем на метр", - сообщает журналистка.

"И вопреки тому, что утверждает кандидат от LFI, наши сегодняшние действия не окажут немедленного значительного влияния на повышение уровня моря: "В природе существует определенная инерция, и то, что в настоящее время в определенных сценариях МГЭИК прогнозируется на 2050 год, не отменится само собой, потому что мы начинаем действовать в отношении выбросов парниковых газов сейчас, однако изменение произойдет позже", - отмечает Альдо Соттоличио, профессор Университета Бордо из лаборатории EPOC/CNRS. Исследователь осознает некий "непредвиденный эффект" такого наблюдения, "потому что мы можем сказать себе: в чем смысл прилагать усилия? И все же это необходимо для будущего".

(...) "Во Франции, по данным Министерства экологического солидарного перехода, 17,1 млн жителей уже находятся под угрозой затопления и 1,4 млн человек могут оказаться под водой. А что будет в 2050 году? Статья, опубликованная в прошлом году в журнале Nature Communications, послужила основой для исследователей американской научной организации Climate Central, чтобы создать интерактивную карту с оценкой рисков на десятилетия вперед. В этом интерфейсе можно, в частности, изменять прогнозы, принимая во внимание различные факторы, такие как сценарии выбросов парниковых газов", - указывает издание.

(...) "Вся северная часть Бордо (...), а также восточная часть района Бастид находятся в "красной зоне". Однако обратите внимание, области, отмеченные красным на картах Climate Central, не означают, что эти зоны будут стерты с карты, они лишь будут подвержены повышенному риску наводнений. Как напоминает нам Альдо Соттоличио, "набережные Бордо уже затоплены во время соединения высоких приливов с наводнениями, порядка нескольких сантиметров в течение нескольких часов". Такое явление, несомненно, будет усиливаться, и эти карты представляют собой "статическую оценку" подверженных риску мест, которые фактически соответствуют районам устья реки Жиронды, расположенным менее чем на два метра выше уровня местного моря", - говорится в публикации.

(...) "Следует обратить внимание и на то, что прогнозы Climate Central далеки от совершенства. Они не принимают во внимание все разнообразие факторов, таких как эрозия и заиление, осадки, штормы и "постоянная эволюция морфологии эстуария", это означает, что "любой будущий сценарий очень сложно разрабатывать". Они также не оценивают того, как люди сумеют приспособиться для того, чтобы справиться с этой угрозой. Путем строительства дамб, возведения зданий или реконструкции береговой полосы и окружающей среды...", - комментирует автор статьи.

"По мнению климатолога Эрве Ле Тре, члена Французской академии наук, "мы берем ссылки на 2050/2100, которые полезны для предупреждения, для предоставления ориентиров, но сегодня мы не в состоянии точно знать, что произойдет. Крайние сроки нельзя использовать для того, чтобы отмахиваться от своей ответственности, говоря: "В любом случае, действовать уже слишком поздно". Потому что иначе такие предупреждения могут оказаться контрпродуктивными". Поэтому, по его словам, "важно понимать, в чем заключаются опасности, и знать, как себя вести перед лицом этих рисков. Теперь мы знаем проблему; главная задача - взяться за ее решение".

"В любом случае, придется адаптироваться: по данным исследования, проведенного Центром исследований и экспертизы рисков, окружающей среды, мобильности и планирования (Cerema) для Министерства экологического солидарного перехода, к 2100 году от 5000 до 47 300 единиц жилья будут потенциально затронуты сокращением береговой линии на оценочную стоимость недвижимости от 0,8 до 8 млрд евро", - резюмирует Le Figaro.