Заграница - единственная возможность для польских женщин, лишенных возможности сделать аборт

(...) "Я на пятнадцатой неделе беременности. Во время визита к гинекологу мне сказали, что у плода, который я вынашиваю, скорее всего, синдром Дауна. Я хотела сделать аборт, но в Польше это уже невозможно. Что теперь со мной будет?" Одно из анонимных свидетельств, собранных весной НПО "Сеть поддержки абортов", которая содействует получению доступа к абортам. Несколькими месяцами ранее эта женщина могла стать одной из нескольких тысяч польских женщин, которым каждый год разрешено было делать аборты. Но с момента постановления Конституционного суда от 22 октября 2020 года в Польше есть только два законных основания для того, чтобы прибегнуть к аборту: угроза жизни или здоровью матери и беременность из-за изнасилования. Третий случай, который все еще оставался в силе, такой как порок развития или серьезное заболевание плода (к которому относится определение синдрома Дауна, приводящего к смерти 90% детей до наступления их первого дня рождения) был признан неконституционным", - пишет журналистка Liberation Нелли Дидло.

(...) "После этого постановления добровольное прерывание беременности фактически почти запрещено, поскольку аборты из-за пороков развития плода составляли 98% случаев в 2020 году. (...) Конечно, женщины по-прежнему делают аборты. По данным ООН, от 80 тыс. до 180 тыс. польских женщин делают это каждый год, чаще всего заказывают в интернете абортивные средства на ранних сроках беременности. Иначе им придется ехать за границу. Сеть Ciocia Basia ("Тетя Бася"), которая организует аборты в Берлине для польских женщин, принимает около 20 женщин в месяц, что в два раза больше, чем в прошлом году", - говорится в статье.

(...) "Но у тех, кто слишком поздно обнаруживает порок развития плода, усиливается страх превратиться в "живой гроб", по выражению одной из таких женщин. Органы здравоохранения делают все, чтобы отсрочить момент осознания этого факта, - отмечает автор статьи. (...) - Во время слушаний в парламенте доктор Мацей Соха из больницы в Гданьске рассказал о случае с одной из своих пациенток по имени Магда. На 17 неделе беременности она обнаружила, что вынашиваемый ею плод страдает циклопией и не выживет. "Она вернулась к врачу, который делал ей УЗИ на 12 неделе беременности, чтобы узнать, почему он ей ничего не сказал. "Зачем вам нужно было это знать? - ответил он. - Вы ничего не смогли бы сделать, кроме как доносить беременность".