28 сентября 2021 г. Майкл Р. Гордон и Гордон Льюболд | The Wall Street Journal США спрашивали Россию о предложении использовать базы для наблюдения за афганской террористической угрозой "Высший военный представитель Пентагона обсудил со своим российским коллегой видимое предложение президента России Владимира Путина использовать его военные базы в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане", - сообщает The Wall Street Journal. "Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, поднял этот вопрос по просьбе сотрудников Совета национальной безопасности президента Байдена на встрече в прошлую среду с главой Генерального штаба России Валерием Герасимовым, сообщили официальные лица США. (...) О ранее не сообщавшемся обсуждении стало известно на фоне того, как администрация Байдена ищет способы укрепить свои возможности по отслеживанию и реагированию на потенциальные террористические угрозы в Афганистане теперь, когда американские войска покинули страну", - говорится в статье. "В то время как США и Россия разделяют озабоченность по поводу угрозы терроризма, идея сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом чревата проблемами, особенно политическими. Несколько лет назад Конгресс США принял закон, который исключает тесное сотрудничество между американскими и российскими военными до тех пор, пока российские войска находятся на Украине, если только министр обороны не подпишет особое исключение", - сообщает издание. (...) "Состоявшаяся на прошлой неделе дискуссия между высшими военными офицерами США и России уходит корнями в саммит Байдена и Путина 16 июня в Женеве. По данным американских чиновников и российской газеты "Коммерсант", идею о размещении американских военнослужащих на российских базах высказал Путин. Это побудило сотрудников Совета национальной безопасности попросить генерала Милли уточнить, высказал ли Путин просто дискуссионную точку зрения или намекает на серьезное предложение, заявили официальные лица США", - говорится в статье. (...) Когда Байден объявил в апреле, что он выводит все силы из Афганистана, он сказал, что США позаботятся о том, чтобы "Аль-Каида"* или "Исламское государство"* не восстановили силы и не стали представлять угрозу для США. Для этого официальные лица США заявили, что они будут наращивать потенциал для проведения авиаударов и сбора разведданных, наблюдения и разведки с территорий вне Афганистана, отмечается в публикации. "На данный момент США полагаются на базы в регионе Персидского залива, в том числе в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Это означает, что дроны и другие летательные аппараты вынуждены лететь с расстояния в несколько сотен миль, что ограничивает время, в течение которого они могут задерживаться над потенциальными целями. Поэтому американские чиновники также присматривались к Средней Азии в качестве места базирования дронов и другой авиатехники". "Администрация Байдена неоднократно заявляла, что готова сотрудничать с Россией в сферах, в которых у обеих сторон есть общие интересы, при этом выступая против политики России, которая идет вразрез с интересами США. На встрече в Женеве Путин сказал Байдену, что он выступает против американских усилий по переговорам о доступе американских войск к правительствам стран Центральной Азии, и что Китай также будет против этого. Вместо этого Путин высказал идею о том, что военные части США могут использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии, сообщил "Коммерсант". Официальные лица США подтвердили, что Путин сделал такие комментарии, но заявили, что неясно, говорил ли он серьезно, - передает издание. - В то время как американские военные хотели бы получить доступ к временному размещению войск в Центральной Азии, американские чиновники публично не говорили о возможности размещения американских военных подразделений на российских базах". "Представитель администрации Байдена заявил, что США не стремятся добиться разрешения Москвы размещать войска ближе к Афганистану, а хотят лучше понять позицию Путина. "Мы будем проводить нашу собственную политику, основанную на наших собственных целях, - заявил чиновник. - Реальность такова, что Россия - это элемент уравнения в регионе, и поэтому мы взаимодействуем с ними". (...) * - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации Источник: The Wall Street Journal