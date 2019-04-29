Как есть столько, сколько хочешь, и не прибавлять в весе

"Исследование на обезьянах показало: благодаря средиземноморской диете животные потребляли меньше калорий и сохраняли нормальный вес", - сообщает австрийское издание Kurier.

Макаки-крабоеды всеядны, и поэтому стали идеальными подопытными животными для исследования, проведенного Школой медицины Уйэк Форест в США и опубликованного в научном журнале Obesity. "18 обезьян кормили средиземноморской едой с большим количеством фруктов, овощей, оливкового масла, измельченных орехов, а также небольшим количеством рыбы и нежирных молочных продуктов. Остальные 18 животных получали "западное питание" с белком, жирами (в основном ненасыщенными жирными кислотами) из продуктов преимущественно животного происхождения. Количество жиров, белков и углеводов на порцию было аналогичным. Обе группы могли есть столько еды, сколько захотят", - говорится в статье.

"Спустя 38 месяцев ученые пришли к результату: обезьяны, питавшиеся средиземноморской едой, в долгосрочной перспективе потребляли меньше калорий, были более худыми и имели более низкие показатели липидов в крови. Животные из другой группы, наоборот, набирали лишний вес, у них развивалась инсулиновая резистентность (преддиабет) и увеличивалась масса жира в печени".

Для ученых такие результаты исследования стали доказательством того, что средиземноморское питание может защитить от переедания, лишнего веса и диабета. "По мнению ученых, меньшее потребление калорий, вероятно, также связано с более высоким содержанием клетчатки, благодаря которой дольше сохраняется ощущение сытости. Быстрые углеводы, наоборот, перерабатываются быстрее, и голод возвращается раньше", - поясняет издание.

"Существует гипотеза, что организм способен распознавать ценные питательные вещества", - говорит эксперт по обмену веществ из Медицинского университета Граца Херманн Топлак. Таким образом, начиная с определенного количества потребленных питательных веществ, потребность в них может снижаться - а пищевое поведение легче поддаваться контролю. "Я вижу это и по своим пациентам. Те, кому удается питаться более полноценно, едят, как правило, меньше - если делают это осознанно", - говорит эксперт.

"Конечно, подчеркивают эксперты, результаты исследований, проведенных на животных, не так просто перенести на людей. "Эти обезьяны не испытывали стресса - все знают, что сознательное отношение к здоровой еде проявляется лучше, когда не испытываешь стресса", - отмечает Топлак.

"Это показало и одно австралийское исследование на мышах, - указывает Kurier. - Под воздействием стресса их организм более интенсивно вырабатывал молекулу, которая возбуждает аппетит. Хронический стресс и богатое жирами питание приводили к тому, что организм дополнительно стимулировал выработку этой молекулы - так как "тормозной механизм" в мозге больше не функционировал. "Это замкнутый круг", - говорил руководитель исследования Херберт Херцог".