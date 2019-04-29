Париж боится стать 1 мая "столицей беспорядков"

"1 мая 2018 года останется ключевой датой президентства Эммануэля Макрона. В тот день, возле вокзала Аустерлиц, к которому движется традиционный парад профсоюза "Всеобщая конфедерация труда (CGT), группы громил - которые, как было установлено позже, были "черными блоками" из анархистского движения - стали грабить витрины магазинов и поджигать машины. С тех пор в некотором роде был открыт путь для жестких демонстраций, которые продолжались каждую субботу, в рамках еженедельных акций "желтых жилетов", начавшихся 17 ноября - именно тогда сотрудник (тогда еще неизвестный) Елисейского дворца Александр Беналла, разыгрывая из себя распорядителя, с применением силы произвел задержание молодой пары на соседней площади Контрэскарп, что вызвало огромное потрясение на самом высоком государственном уровне", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Париже Ришар Верли.

"Так что парижанам сложно не беспокоиться о том, что произойдет в эту среду, 1 мая, поскольку к этой дате намерены мобилизоваться французские протестующие всех мастей после заявлений президента Французской Республики, сделанных в четверг, 25 апреля, а также низкого уровня участия в маршах в эти выходные", - указывает журналист.

"Вряд ли стоит прогнозировать успокоение "вспышек гнева", чего пытался добиться Эммануэль Макрон, настаивая во время своей пресс-конференции на том внимании, которое правительство и администрация намерены обращать на конкретные проблемы французов. Он пообещал несколько социальных мер, таких как переиндексация пенсий размером до 2 тыс. евро в месяц с учетом инфляции и снижение подоходного налога для среднего класса примерно на 5 млрд евро, - отмечает Верли.

"Но до сих пор не принята во внимание необходимость смены самой модели, - посетовал в интервью Le Monde Лоран Бергер, глава реформистского союза "Французской демократической конфедерация труда" (CFDT). - Что-то произошло, но это лишь слова. Мы будем судить по делам".

"CGT, со своей стороны, говорит об "огромном разрыве" между ожиданиями французов и "косметическими" ответами главы государства", - сообщает газета.

"После мрачных дней 1 декабря 2018 года и 16 марта, когда Елисейские поля на несколько часов практически стали зоной военных действий, беспокойство парижан также нагнетается с помощью интернета, - говорится в статье. - С середины апреля по инициативе отдельных групп "желтых жилетов" и "черных блоков" в Facebook и других социальных сетях повторяется призыв сделать Париж "столицей беспорядков".

"Последний, но не менее важный аспект этого противостояния: политика с символикой, связанной с 1 мая и делом Беналлы. Тот факт, что бывший сотрудник Елисейского дворца был заснят 1 мая 2018 года с полицейской нарукавной повязкой в тот момент, когда он повалил на землю участника демонстрации, остается для многих французов воплощением злоупотреблений президента, слишком обособленного, слишком далекого от людей, слишком увлеченного личной властью", - пишет Le Temps. "Вы олицетворяете целый класс, который считает себя утонченным, но который вынимает дубинки, слезоточивый газ и травматическое оружие, чтобы навязать свой порядок", - изобличает в своей книге "Эта страна, которую ты не знаешь" (издательство Les Arènes) Франсуа Руффен, депутат левых радикалов от Амьена, города в Пикардии, где также вырос Эммануэль Макрон".