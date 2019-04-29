Выборы президента Украины, сценарий к "Черному зеркалу"

"Победа комика Владимира Зеленского вызывает в памяти эпизод второго сезона телесериала "Черное зеркало" и ставит вопросы о новых способах мобилизации электората", - пишет журналист Флоран Пармантье на портале Slate.fr.

"История президентских выборов на Украине словно вдохновлена вышедшим за несколько лет до этого сериалом "Черное зеркало", - говорится в публикации. - В одном из эпизодов второсортный комик отдает свой голос изображенному с помощью компьютерной графики синему медведю по имени Валдо, который выступает по телевидению. Он раззадоривает своих противников, миролюбивых британских политиков, которые обрушиваются на него с бранью, поскольку чувствуют, что он их затмевает. Их берет зло оттого, что в этом политическом шоу синтезированное изображение синего медведя набирает популярность. Воспользовавшись исключением физических кандидатов, синий медведь, вопреки всем ожиданиям, одерживает победу на выборах".

"Победа 41-летнего Владимира Зеленского над действующим президентом Петром Порошенко выглядит как явная демонстрация готовности избирателей отвернуться от местной элиты", - отмечает автор статьи.

"Пусть Владимир Зеленский - не Валдо, однако его склонность к политическим зрелищам, его радикально новый характер, ведущий свое происхождение от аудиовизуального мира (этот актер сыграл главную роль в сериале "Слуга народа") и множество окружающих его неясностей, сделавших из него средоточие разочарований последних лет, приближают его к анимированному синему медведю", - комментирует Пармантье.

"Кандидат отречения от посткоммунистических элит Владимир Зеленский также является кандидатом "фиджитал-мира" (phygital, от physics + digital - мира, где границы между реальным и виртуальным не существует, - Прим. ред.), позволяющего инновационным технологиям получить доступ к широкой аудитории и улучшить опыт политического маркетинга на цифровом и физическом уровне", - указывает портал.

"В сущности, цифровой мир глубоко изменил способы производства, обмена и использования знаний в обществе, что привело к появлению новой логики участия в политических выборах. До сих пор функция интернета заключалась в сборе небольших пожертвований, обеспечении мобилизации сетей активистов, выстраивании базы данных по электорату, методах организации сообщества и т. д. Победа Зеленского иллюстрирует переход от представительной демократии к "подключенному обществу", в котором движущей идеей, как правило, являлось изменение общества без прихода к власти. Владимир Зеленский сначала был популярным комиком, затем он превратил свою популярность в активную поддержку и, без всякого перехода, в политическое голосование. В данном качестве его можно считать "виртуальным кандидатом" из-за его стратегии мобилизации через социальные сети", - отмечает автор публикации.

"Однако было бы неправильно рассматривать победу Владимира Зеленского только с цифровой точки зрения. Он добился своей победы именно благодаря взаимосвязи между физическим и цифровым аспектами. Во-первых, потому что Украина вовлечена в борьбу с сепаратизмом, поощряемым Россией: помимо постмодернистских подходов, связанных с "обществом зрелища" (Ги Дебор) или "симулякром" (Жан Бодрийяр), остается проблематика в духе вестфальской системы: защита суверенитета и границ", - рассуждает журналист.

"Наконец, окружение Зеленского вступило в контакт с президентом Макроном не виртуально, а вполне физически, в перерыве между двумя турами: хотя критика по поводу его неопытности была главной темой аргументов Петра Порошенко, встреча во Франции не преминула всех удивить. Каждая сторона нашла в ней свой интерес: для Владимира Зеленского важно было показать, что он будет выслушан как президент Украины, который будет стремиться к миру в Донбассе и следованию Украины по европейском пути; для Эммануэля Макрона важно было отправить месседж изнутри во время выборов в Европарламент как своим европейским коллегам (в частности, Польше, о поддержке украинской власти, в то время, когда множатся и повторяются критические замечания по поводу "нормандского формата"), так и международным (россиянам и американцам, которые избегали слишком открыто проявлять себя в этой кампании)", - указывает Slate.fr.

"Остается лишь посмотреть, устоит ли новый способ ведения политики под натиском старых разногласий, которые могут вновь появиться в будущем в результате парламентских выборов этой осенью, и не станет ли преходящей победа, выигранная в рекордно короткие сроки. Украинцы подарили Владимиру Зеленскому ослепительную победу, но это не подпись на листе без текста: народная оппозиция не замедлит применить правила фиджитал-политики для мобилизации активистов", - резюмирует Пармантье.