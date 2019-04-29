Приведет ли искусственное мясо к экономической и медицинской катастрофе?

"Оборот мирового рынка мясной продукции составляет 180 млрд евро в год", - пишет журналист Сирин Бен-Хафаед на портале Slate.fr.

"Марк Пост, голландский профессор физиологии, уже шесть лет назад представил свой первый "бифштекс из пробирки". Пищевая утопия бескровной говядины стала реальностью, материализовавшейся в виде странного скопления мышечных волокон, окрашенных свекольным соком, созданного в лаборатории из клеток животных. Производство этого с виду похожего на классический фарш куска мяса тогда обошлось в 250 тыс. евро", - говорится в статье.

"Получить мясо без убийства животных - уже не научная фантастика. И этот сектор является объектом крупных инвестиций, в том числе со стороны медийных персон и богачей, таких как бизнесмены Ричард Брэнсон и Билл Гейтс или актер Леонардо Ди Каприо", - указывает автор публикации.

"После своей первой крупной презентации Марк Пост стал сооснователем Mosa Meat: этот голландский стартап, занимающийся производством культивируемого мяса, заявляет, что находится в процессе индустриализации и стремится производить бургеры в лаборатории по себестоимости примерно 10 евро за штуку; первая продажа для широкой публики запланирована на 2021 год. Конечная цель - сделать продукцию дешевле, чем традиционное мясо. Тем временем, стартапы обещают, что к 2020 году поедание стейка, приготовленного в лаборатории, станет кулинарным опытом, предлагаемым ресторанами для гурманов по чрезвычайно высоким, но все же пригодным для торговли ценам", - указывает портал.

"Как же достичь такого результата, не убивая животных? В Mosa Meat производство включает три основных этапа: процесс начинается со сбора стволовых клеток из мышц животного - например, коровы, если целью является приготовление говядины. Это те стволовые клетки, которые в организме создают новую мышечную ткань при повреждении мышц. Именно это свойство используется при производстве мяса в лаборатории", - поясняет Бен-Хафаед.

"Производственные процессы могут варьироваться в зависимости от компании, а также от типа мяса (в основном, это говядина, курятина и свинина). На этот процесс уходит в среднем сорок четыре дня. Для сравнения, корову обычно убивают с целью получения мяса после нескольких лет жизни", - говорится в статье.

"Ричард Брэнсон говорит, что в следующие 30 лет животных больше не будут убивать из-за их мяса. Искусственное мясо - единственное будущее мяса", - передает журналист.

"Билл Гейтс назвал культивируемое мясо одной из ключевых революционных технологий 2019 года", - пишет портал.

"Игроки традиционного мясного сектора не тешат себя иллюзиями: Bell Food Group, один из ведущих европейских производителей мяса, и американские гиганты Tyson Foods и Cargill, вложили миллионы в глобальные стартапы по производству культивируемого мяса", - утверждает автор публикации.

"Эта отрасль еще не вполне развита, так как ей требуется расширение производственного процесса: ни один из стартапов сегодня не претендует на то, чтобы обладать решениями всех поставленных задач, - поясняет журналист. - Например, еще не удалось преодолеть такое препятствие, как создание эмбриональной бычьей сыворотки и других молекул животного происхождения, которые необходимы для производства искусственного мяса".

"Еще одной сложной задачей является возможность производить настоящие куски мяса, а не только фарш. Стволовые клетки также создают проблемы, потому что они не размножаются до бесконечности. Некоторые стартапы идут по пути генетической модификации, что превращает это искусственное мясо в продукт ГМО", - сообщает портал.

"Одним из главных аргументов необходимости такой инновации является экологический фактор. Культивируемый стейк станет гораздо менее вредной альтернативой в плане загрязнения окружающей среды. По данным Mosa Meat, образец клеток, взятых у коровы, позволяет произвести 80 тыс. кусков мяса. При нынешнем разведении на это потребуется почти тридцать четыре коровы", - указывает Slate.fr.

"На самом деле, производство мяса в том виде, в каком мы его знаем сегодня, является одним из наиболее загрязняющих и ресурсоемких видов деятельности человека. Не говоря уже об этических проблемах, которые возникают в связи с жестоким обращением с животными в животноводческом секторе", - отмечает журналист.

"Охрана здоровья является еще одним аргументом тех людей, которые производят искусственное мясо: оно не содержит остатков антибиотиков и не несет рисков бактериологического загрязнения, сопровождающего убойное мясо", - продолжает автор статьи.

"Тем не менее, - отмечает издание, - чистота искусственного мяса всячески подвергается сомнению. Упомянутая выше знаменитая питательная сыворотка состоит из факторов роста, энергетических питательных веществ, аминокислот, гормонов, а также антибиотиков и противогрибковых средств. Материал, необходимый для ее производства, содержит коллаген и желатин".

"Кто знает, а вдруг в попытке запатентовать мясо завтрашнего дня и присоединиться к фармацевтической промышленности, новые участники клеточного сельского хозяйства последуют примеру своих старших товарищей, гигантов промышленного сельского хозяйства, которые запатентовали семенной материал и связались с химической промышленностью?" - задается вопросом автор статьи.