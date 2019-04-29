Близкие отношения Австрии с Россией раздражают США

"Обход санкций, контакты "Австрийской партии свободы" (FPÖ), отмывание денег и площадка для олигархов: Австрией занимается даже специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"В США за Австрией не редко наблюдают со скепсисом из-за связей страны с Кремлем. В столице Вашингтоне и временами на нью-йоркской Уолл-стрит ходит бесславное клише: альпийская республика как проводник для российских денег, площадка для олигархов и лазейка для кремлевских интересов", - отмечает журналист Андреас Шнаудер.

"Этот образ был проиллюстрирован и в экспертном докладе, который также обсуждали в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Центр стратегических и международных исследований (CSIS), который интенсивно занимается Россией, описывает в нем тесные политические и экономические отношения между Веной и Москвой и проводит связь с якобы мягким законодательством против коррупции и отмывания денег. Это, как считает директор CSIS Хизер Конли, (...) делает Австрию "привлекательным местом для злонамеренного российского влияния", - передает издание.

"В своем исследовании под названием The Kremlin Playbook ("Кремлевский сценарий") аналитический центр указывает на несколько сфер, которые показывают, насколько сильно Австрия и несколько других стран поддерживают Владимира Путина в расширении его влияния. Обращается внимание на связи FPÖ с партией Путина, интенсивное сотрудничество нефтяной компании OMV с "Газпромом", консультантом которого является экс-министр финансов Ханс Йорг Шеллинг. Вена якобы много инвестировала в газопровод "Северный поток-2", чтобы избежать более строгих условий со стороны Еврокомиссии", - говорится в статье.

"Кроме того, Австрия якобы масштабно используется в качестве перевалочного пункта для российской деятельности в Восточной Европе, что, как пишет CSIS, отражается в форме значительно возросших прямых инвестиций из России. Как следует из статистики Национального банка Австрии, с начала санкций, введенных после аннексии Крыма, объем этих инвестиций действительно увеличился более чем в два раза до почти 25 млрд евро, - указывает Шнаудер. - CSIS предполагает, что имеет место обход западных санкций против России". В скандале с "Российским ландроматом", по данным CSIS замешаны 17 австрийских банков.

Как анонимно рассказывают некоторые руководители австрийских компаний, об этих темах в нелицеприятной форме заявили им в лицо их американские коллеги. "Наш министр иностранных дел сделала реверанс перед Путиным - этого нам еще не хватало", - сказал один высокопоставленный банкир. "Правда, - отмечает издание, - инвесторов больше беспокоит расширение американских санкций, нежели политическая направленность страны".

"Американская политика сегодня направлена против России. Для Австрии это во многом взрывоопасно", - констатирует Der Standard.