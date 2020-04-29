Терпение россиян на исходе

"Президент Путин то и дело выступает перед камерой, чтобы подбодрить россиян. Однако худшее, кажется, все еще впереди. Среди населения растет недовольство", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Во вторник Владимир Путин снова обратился к населению. "Он доложил об успешных показателях тестирования на коронавирус и производства средств защиты, поблагодарил медицинский персонал. Нужно подготовить больше коек для лечения зараженных, потребовал он. Пик эпидемии, по его словам, еще не достигнут".

"Ситуация в стране, которую, как казалось, вирус долго обходил стороной, теперь серьезная: в России число зараженных новым коронавирусом в последнее время резко возросло, во вторник, согласно официальным данным, оно увеличилось до 93558 человек, при этом число новых заражений в день слегка упало. Всего в России от Covid-19 скончались 867 человек, что многие считают довольно низким показателем".

"Государственное телевидение использует эту цифру в качестве предлога для того, чтобы восхвалять хорошую подготовленность российской системы здравоохранения к эпидемии. На самом деле в последние годы на ней много экономили, медперсонал жалуется на отсутствие средств защиты", - говорится в статье.

"В Москве, где во вторник, согласно официальным данным, было зафиксировано 48426 зараженных, ситуация настолько серьезная, что руководство города организовывает временные больницы для коронавирусных пациентов, в частности на территории ВДНХ и в автоцентре. В понедельник вечером Андрей Воробьев, губернатор Московской области, объявил, что в парке "Патриот", военно-патриотическом парке министерства обороны, расположенном вблизи Москвы, а также в одном из концертных залов также будут созданы временные больницы".

"Медперсонал, очевидно, находится в драматичной ситуации, многие сотрудники больниц заражаются вирусом. В интернете врачам, медсестрам, санитарам и лаборантам, скончавшимся "во время пандемии коронавируса", посвящен "список памяти". В этом списке, который не является официальной статистикой и данные в котором проверяются лишь "по возможности", во вторник значились имена 70 умерших из России и четырех из соседней Белоруссии".

"Одновременно в обществе растет недовольство "режимом самоизоляции". (...) Не только онлайн, в комментариях и петициях. Во Владикавказе в северокавказской республике Северная Осетия в понедельник на прошлой неделе сотни людей протестовали против "самоизоляции" и требовали финансово поддержать людей, потерявших работу во время эпидемии. Десятки людей были задержаны. Во вторник первый участник акции был арестован до 21 июня за сопротивление представителю власти".

"Из-за принятых мер многие россияне остались без дохода. В интернете люди требуют ввести чрезвычайное положение, аргументируя это тем, что в таком случае закон предусматривает выплату компенсации. Путин поручил своему правительству подготовить новый пакет мер поддержки экономики. В международном сравнении российские меры по оказанию помощи пока являются скромными. От прямых выплат населению, как, например, в Соединенных Штатах, руководство отказывается", - пишет Frankfurter Allgemeine.