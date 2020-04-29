"Озлобленный привет из Москвы"

"Спор между Россией и Чешской республикой разрастается в дипломатический конфликт, - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Во вторник вечером министерство иностранных дел в Праге выступило с протестом против ноты российского посольства, которая в свою очередь была направлена против сообщения чешского СМИ. Сообщение газеты Respekt действительно кажется невероятным: Россия якобы отправила в Прагу убийцу-отравителя, чтобы убить мэра Зденека Гржиба и двух других политиков из органов местного самоуправления. Подоплекой якобы стал спор вокруг памятника: недавно администрация Праги распорядилась демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу, чтобы переместить его в музей. Уже это вызвало крайне резкую реакцию из Москвы", - говорится в статье.

"Россия незамедлительно опровергла сообщение. Кроме того, российское посольство в Праге направило в министерство иностранных дел ноту, в которой "нападки" на Россию и ее диппредставительство называются недопустимыми. Статья газеты Respekt является, по мнению посольства, частью кампании по дискредитации России в чешских СМИ. Это дипломатическое вмешательство в свою очередь было обозначено чешской стороной как "ненадлежащая попытка нарушить свободу печати", - передает издание.

Памятник Коневу был установлен "во времена коммунистической диктатуры в 1980 году, когда тогдашняя Чехословакия была частью Восточного блока, контролируемого Советским Союзом. Конев руководил войсками Красной Армии, которые в 1945 году освободили Прагу от национал-социалистической оккупации немцами. Большинство чехов вполне с благодарностью вспоминают об освобождении, однако они не забыли и то, что Советский Союз принудил страну к коммунистической диктатуре и военным вторжением пресек попытку демократизации в 1968 году. В этом, как и в подавлении Венгерского восстания в 1956 году и в строительстве Берлинской стены в 1961 году, роль сыграл Конев", говорится в публикации. Поэтому "памятник был для многих жителей Праги позорным пятном притеснения. Неизвестные неоднократно обливали его краской, в 2018 году - уже тогда вызвав негодование России, которая при президенте Владимире Путине все больше ведет себя как блюстительница якобы блистательного советского прошлого, - на памятнике разместили пояснительную надпись".

"Местная администрация Праги отпускала и другие колкости в адрес путинской России. Так, площадь, на которой находится посольство, была названа именем убитого в Москве критика режима Бориса Немцова. Посольство выразило протест и поменяло свой адрес, указав переулок, где находится вход в консульский отдел, чтобы не использовать на бланках имя Немцова".

"Мэр Гржиб, политик леволиберальной Пиратской партии, с помощью таких акций ведет своего рода неофициальную внешнюю политику по отношению к государствам с сомнительными или вовсе не демократическими структурами, как, например, Россия и Китай, - отмечает издание. - Так, Китай ощущал провокацию со стороны Гржиба в связи с его положительной позицией по отношению к Далай-ламе и Тайваню. Правительство премьер-министра Андрея Бабиша ведет себя с этими странами скорее осторожно, а президент Милош Земан регулярно открыто заступается за них. Он раскритиковал и демонтаж памятника - впрочем, потом он подверг критике и реакцию Москвы", - говорится в статье.

На самом деле и Москва угрожала Гржибу и главе района Ондржею Коларжу, но ее угрозы имели правовой характер, пишет издание. "Россия приняла закон, предусматривающий лишение свободы на срок до 5 лет за осквернение военных памятников и захоронений за рубежом и теперь угрожает чешским политикам уголовным преследованием. Должностные лица Чехии также подозревают Москву в хакерской атаке на МИД в Праге; Россия также опровергла это обвинение".

"Сенат, вторая палата чешского парламента, принял во вторник резолюцию, в которой говорится, что угрозы в адрес выбранных публичных личностей со стороны другого государства являются "беспрецедентным посягательством на национальный суверенитет. В случае с Россией это необходимо особенно принимать всерьез с учетом того, что в недавнем прошлом российские спецслужбы неоднократно совершали насильственные и преступные деяния на территории других стран", - передает Frankfurter Allgemeine.