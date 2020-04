29 апреля 2020 г. Макс Седдон | Financial Times Раскол из-за цензуры угрожает ведущей деловой газете России "Раскол из-за цензуры вверг ведущую российскую деловую газету в кризис, который может либо привести к тому, что она попадет под контроль Кремля, либо сорвать сделку по ее продаже, ставя ее на грань банкротства", - пишет Financial Times. "Сотрудники "Ведомостей" открыто бунтуют против нового исполняющего обязанности редактора Андрея Шмарова после того, как он, по сообщениям, запретил писать на темы, являющиеся табу для Кремля (...). Скандал уже подорвал репутацию газеты настолько, что, по словам человека, осведомленного о ситуации, один из ее потенциальных покупателей, управляющий директор Arbat Capital, отказался от покупки". "Конфликт, по мнению журналистов "Ведомостей", является лишь последним признаком того, что Россия не желает принимать независимую журналистику после того, как в последние годы несколько других изданий были проданы дружественным Кремлю владельцам и там были назначены покладистые редактора", - говорится в статье. "Это может стать концом для газеты, которая символизировала путинскую нефтяную эру. "Ведомости" родились вместе с путинским государственным капитализмом и описывали, как система зарождалась, росла и крепла, - сказал Максим Товкайло, шеф-редактор сайта газеты. - Теперь эта система уничтожает "Ведомости". "Сотрудники также подчеркивают, что столкновение в "Ведомостях", основанных и ранее принадлежавших The Financial Times и The Wall Street Journal, будет стоить российскому бизнесу независимого голоса после разочарования в скудном кремлевском пакете мер по стимулированию экономики для смягчения последствий пандемии коронавируса", - передает издание. (...) В марте владелец "Ведомостей Демьян Кудрявцев "объявил, что "Ведомости" будут проданы издателю Константину Зяткову и Голубовичу. По словам двух человек, вовлеченных в переговоры, Шмаров вступил в должность редактора до того, как сделка была завершена, и теперь это стало серьезным препятствием для продажи газеты. Зятков и Голубович заявляют, что назначить Шмарова предложил Кудрявцев, и утверждают, что они контролем не обладают. Однако Кудрявцев настаивает, что нанять Шмарова было их идеей, и указывает, что он больше не руководит газетой". "В редакционной статье, опубликованной на прошлой неделе без согласия Шмарова, сотрудники "Ведомостей" обвинили своих потенциальных покупателей в том, что они выступают прикрытием для негласных сил и в подрыве "доверия к изданию путем введения цензуры. (...) Зятков и Голубович комментировать эти утверждения отказались. Кремль отрицает, что сыграл роль в назначении Шмарова или требовал от него введения цензуры в "Ведомостях", - отмечается в публикации. - (...) Кудрявцев настаивает, что он никогда не вмешивался в работу редакции в течение пяти лет, пока он владел газетой, и не контролирует ее сейчас, в то время как Зятков и Голубович говорят, что они сами не контролируют газету, поэтому не могут подвергать ее цензуре". "Он бесцеремонно настраивал всех против себя с самого первого дня. Он ведет себя как слон в посудной лавке", - считает Дмитрий Симаков, шеф-редактор "Ведомостей". (...) "Сотрудники "Ведомостей" указывают, что Шмаров объяснял свои решения, ссылаясь на гневные телефонные звонки влиятельных людей. "Он лично сказал мне, что Кремль велел ему не публиковать данные Левада-центра, иначе нас всех выгонят", - сказал Симаков. "Шмаров отказался сообщить, обсуждал ли он дела газеты с Кремлем, но опроверг, что Кремль повлиял на изменения. "Я не получал никаких подобных звонков. Я принимаю все свои решения по собственному усмотрению", - заявил он. Шмаров также указал, что не запрещал цитировать Левада-центр, указав на колонку в "Ведомостях", написанную ведущим исследователем газеты, которая вышла в понедельник, но сказал, что журналисты часто ссылались на опросы центра несправедливо в ущерб двум социологическим агентствам, близким к Кремлю. Он также сказал, что уже ознакомился со стандартами издания и утверждает, что они позволяют ему снимать статьи с публикации", - говорится в статье. "(...) Редакционные стандарты, перенятые из FT и WSJ, помогли защитить издание от ползучей цензуры, в результате которой журналисты массово увольнялись из нескольких других изданий после того, как дружественные Кремлю владельцы-олигархи назначали покладистых редакторов", - отмечается в публикации. "Ситуация осложняется тем, что продажа еще не состоялась из-за жестких карантинных мер в Москве, в результате которых были закрыты юридические и нотариальные конторы. Сделка еще не завершена, и Кудрявцев говорит, что больше не может поддерживать "Ведомости", и, по словам сотрудников, неясно, кто будет платить им зарплату в мае", - указывает Financial Times. "(...) Шмаров заявил FT, что он не находится в состоянии войны и надеется восстановить свои отношения с сотрудниками. Но многие из них уже ищут новые рабочие места. Если Шмаров останется, говорит Товкайло, "о чем мы будем писать? Мы не можем писать о политике, мы не можем говорить ничего плохого о [крупных государственных компаниях], а никакого малого бизнеса не останется". Источник: Financial Times