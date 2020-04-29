В Ливии маршал Хафтар присваивает себе власть

"Мятежный военный, который осаждает Триполи в течение года, заявил в своем выступлении, что у него есть "народный мандат" на управление Ливией в одиночку", - пишет Liberation.

"(...) В своей телевизионной речи, транслировавшейся на ливийском канале вечером в понедельник, маршал Хафтар, судя по всему, разорвал последние и без того ненадежные связи, которые он сохранял с политическими институтами. Генеральное командование его самопровозглашенной армии "согласилось на волю народа и ее мандат", объявил он. "Несмотря на тяжесть задачи и масштаб ответственности, мы подчиняемся желаниям людей". О каком "мандате" и о какой "воле" он говорит? На данный момент высказывания Хафтара остаются расплывчатыми. Неудивительно, что Правительство национального единства осудило "фарс и новый переворот, который дополняет ряд других, начавшихся много лет назад", - передает журналист Селиан Масе.

"(...) Наступление Хафтара на Триполи, где находится власть, признанная международным сообществом, подорвало мирный процесс ООН. Но осада столицы увязла, войска Хафтара не смогли проникнуть на окраину мегаполиса, где проживает почти четверть ливийского населения", - говорится в статье.

"За год война стала международной, для усиления своей армии Хафтар полагался на своих эмиратских, египетских и российских спонсоров, а Триполи официально призвал Турцию поддержать проправительственные силы ", - отмечает журналист.

"(...) В последние несколько месяцев на востоке страны возникла напряженность между военными и гражданскими учреждениями, особенно в том, что касается контроля и управления ресурсами, - напоминает Виржини Коломбье из Флорентийского университета. - Коалиция, которая была построена вокруг Хафтара, находится под давлением. Армия хочет внести свой вклад в военные усилия, что создает напряженность в отношениях между племенными группами в завоеванных городах".

"Однако стратегия максимального давления, которой придерживается маршал, "очень рискованна", считает исследовательница: "Хафтар опасается, что в случае серьезного военного провала участники переговоров обратятся не к нему, а к другим собеседникам на Востоке, таким как Агила Салех, президент палаты представителей в Тобруке, объясняет она. Но если он зайдет так далеко, что поставит под сомнение палату представителей, которая его назначила, то подорвет собственное правовое прикрытие".

"Выступление маршала сразу получило отклики за границей. При этом оно не вызвало откровенного осуждения. Соединенные Штаты "сожалеют о предложении командующего Ливийской национальной армией Хафтара навязать изменения в политической структуре Ливии путем одностороннего заявления", - дало понять американское посольство.

"Мы не одобряем заявление о том, что теперь фельдмаршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу", - отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Париж, давно оказывавший маршалу дипломатическую поддержку, просто напоминает, что "решение ливийского конфликта может быть достигнуто только путем диалога между сторонами под эгидой ООН, а не путем односторонних решений". Даже не упоминая имени Халифа Хафтара", - резюмирует Селиан Масе.