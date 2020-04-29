Кондиционеры - рассадники вирусов?

"Некоторые сообщения, например, из Китая, показывают, как мало мы еще знаем о передаче коронавируса, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Так, в конце января несколько десятков людей сидели в одном ресторане в китайском городе Гуанчжоу. Ресторан располагается на пяти этажах и проветривается с помощью одного кондиционера. Окон в нем нет. Спустя несколько недель десять гостей заведения заболели Covid-19. Они сидели за разными столами и их семьи не контактировали друг с другом".

"Ученые реконструировали возможную передачу вируса от одного-единственного зараженного. Другие пути заражения, кроме одновременного посещения ресторана, они исключили. При этом "нулевой пациент" заразил не только людей, сидевших с ним за одним столом. Ученые предполагают, что в данном случае решающую роль в передаче вируса сыграл кондиционер. В воздушном потоке вирусы могли распространиться на большее расстояние, чем при разговоре, кашле или чихании. Поэтому эксперты призывают увеличить расстояние между столами, лучше следить за состоянием кондиционеров и улучшать проветривание с помощью наружного воздуха".

"Тем не менее было бы опрометчивым, основываясь на исследовании из Китая, делать вывод об опасности всех вентиляционных систем. "Существуют технические различия между кондиционерами и возможностью фильтрации ими воздуха, все это нужно принимать во внимание, - говорит эпидемиолог Рафаэль Миколайчук из Университета Галле-Виттенберг. - Мы считаем, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, при этом передача вируса скорее осуществляется при непосредственном контакте, а не через аэрозоли, которые могут переноситься на большие расстояния". Хотя первые исследования показали, что вирусы сохраняют свою вирулентность в воздухе и спустя несколько часов, пока неясно, достаточно ли такой вирусной нагрузки для того, чтобы заразить человека. Однако ученые едины во мнении, что хорошая вентиляция помещений скорее способствует сокращению риска заражения. Так, они предполагают, что, например, в берлинском клубе или в баре в австрийском Ишгле так много людей заразились вирусом в связи с тем, что в помещения не поступало достаточно свежего воздуха".

"Также и Федеральное ведомство по охране окружающей среды (UBA) сообщает, что все зависит прежде всего от типа кондиционера и его технического обслуживания. Так, на круизных лайнерах вентиляционный воздух из внутренних помещений обычно не выводится полностью наружу через центральную систему вентиляции, а частично направляется обратно в помещения. Это может привести к передаче возбудителя. Это подкрепляет подозрение в том, что на лайнере Diamond Princess, который стоял в Японии на карантине с сотнями зараженными коронавирусом на борту, множество пассажиров могли заразиться через центральную систему вентиляции. Также и во время вспышки Sars в 2003 году сотни людей в одном из многоквартирных домов Гонконга предположительно заразились инфекцией из-за неисправной вытяжной системы".

"Тем не менее, как отмечает ведомство, если кондиционером проветривается только одно помещение, он работает безупречно и регулярно осуществляется его техническое обслуживание, повышенной опасности заражения нет", - передает Süddeutsche Zeitung.